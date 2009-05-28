     
 
24/02/26
GABRIELS
Fist Of The Seven Stars Act 5, The Final Conflict

24/02/26
PRISON OF MIRRORS
De Sepulchris Occultis et Igne Profanationis

27/02/26
GLADENFOLD
Soulbound

27/02/26
BURNING PATH
Burning Path

27/02/26
VENTHIAX
Rites of Ra [Mini-CD]

27/02/26
SLAGMAUR
Hulders Ritual

27/02/26
NECROFIER
Transcend Into Oblivion

27/02/26
NMB
L.I.F.T.

27/02/26
NOTHING
A Short History of Decay

27/02/26
MARLUGUBRE
Per Amor Nymphae

06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA

07/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
DEFRAG - ROMA

08/03/26
CRYPTOSIS + HOUR OF PENANCE + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO + JUMPSCARE
DUEL CLUB - POZZUOLI (NA)

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
ARCH ENEMY: presentano la nuova cantante
21/02/2026 - 09:34 (203 letture)

LAMBRUSCORE
Sabato 21 Febbraio 2026, 15.21.05
4
L\'altra sera stavo riascoltando Black Earth, diciamo che siamo quasi sullo stesso livello..òòòòh
marimaligno
Sabato 21 Febbraio 2026, 14.40.45
3
Pezzo meritevole privo degli stucchevoli eccessi melodici di Alissa, speriamo restino cosi per il futuro disco
Transcendence
Sabato 21 Febbraio 2026, 13.25.31
2
Mesi fa qualcuno diceva pure che sarebbe finita nei Fear Factory, con conseguenze che possiamo solo immaginare...
progster78
Sabato 21 Febbraio 2026, 13.01.38
1
La conosco solo per aver cantato con i Kamelot Phantom Divine sul live I Am The Empire...non mi sembra male.
18/10/2022
Live Report
ARCH ENEMY + BEHEMOTH + CARCASS + UNTO OTHERS
Alcatraz Club, Milano (MI), 12/10/2022
11/08/2017
Live Report
AMON AMARTH + ARCH ENEMY
Summer Days in Rock, Majano (UD), 07/08/2017
04/12/2015
Live Report
NIGHTWISH + ARCH ENEMY + AMORPHIS
Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO), 29/11/2015
29/07/2015
Live Report
ARCH ENEMY + ELARMIR + BLACK THERAPY + NERODIA
Orion, Ciampino (RM), 22/07/2015
20/05/2015
Live Report
ARCH ENEMY + UNEARTH + DRONE
Audiodrome, Moncalieri (TO), 15/05/2015
03/06/2014
Live Report
ARCH ENEMY + IRA
New Age Club, Roncade (TV), 30/05/2014
28/05/2009
Live Report
ARCH ENEMY
La data di Roma
 
21/02/2026 - 09:34
ARCH ENEMY: presentano la nuova cantante
24/11/2025 - 17:43
ARCH ENEMY: si separano da Alissa White-Gluz
21/08/2025 - 21:33
ARCH ENEMY: online la clip di ''Illuminate the Path''
04/04/2025 - 09:20
ARCH ENEMY: ecco la clip di ''A Million Suns''
07/02/2025 - 09:34
ARCH ENEMY: presentano ''Paper Tiger'' da ''Blood Dynasty''
04/12/2024 - 21:19
ARCH ENEMY: guarda il video di ''Blood Dynasty''
25/11/2024 - 15:03
ARCH ENEMY: con Amorphis, Eluveitie e Gatecreeper per una data
18/10/2024 - 00:29
ARCH ENEMY: ecco ''Liars & Thieves'' dal nuovo album ''Blood Dynasty''
05/10/2024 - 11:07
ARCH ENEMY: in arrivo il nuovo ''Blood Dynasty''
01/08/2024 - 08:02
ARCH ENEMY: pubblicano il nuovo singolo ''Dream Stealer''
21/02/2026 - 12:41
CLAWFINGER: il video della titletrack di ''Before We All Die''
21/02/2026 - 12:26
VOLBEAT: Flemming C. Lund entra ufficialmente in formazione
21/02/2026 - 10:35
PRIMAL FEAR: disponibile il singolo ''One''
21/02/2026 - 10:29
LOVEBITES: firmano con Napalm Records
21/02/2026 - 10:26
EYE OF MELIAN: in streaming un nuovo singolo da ''Forest of Forgetting''
21/02/2026 - 10:14
NIFROST: ascolta ''I Stormens Auge'' da ''Briseld''
21/02/2026 - 10:08
FRANTIC FEST: completato il bill della nuova edizione
21/02/2026 - 09:44
VENUS 5: online un nuovo singolo
21/02/2026 - 09:40
POWERRAGE: previsto per il mese di aprile l'esordio discografico
20/02/2026 - 18:40
WOLVERINE: ecco la clip di ''Nightfall''
 
