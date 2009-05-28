|
ARCH ENEMY: presentano la nuova cantante
21/02/2026 - 09:34 (203 letture)
Gli Arch Enemy hanno presentato, tramite i propri canali social, Lauren Hart (Once Human) come erede della precedente posseditrice Alissa White-Gluz.
Di seguito potete ascoltare il singolo To the Last Breath.
4
L\'altra sera stavo riascoltando Black Earth, diciamo che siamo quasi sullo stesso livello..òòòòh
3
Pezzo meritevole privo degli stucchevoli eccessi melodici di Alissa, speriamo restino cosi per il futuro disco
2
Mesi fa qualcuno diceva pure che sarebbe finita nei Fear Factory, con conseguenze che possiamo solo immaginare...
1
La conosco solo per aver cantato con i Kamelot Phantom Divine sul live I Am The Empire...non mi sembra male.
