11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA
FRANTIC FEST: completato il bill della nuova edizione
21/02/2026 - 10:08 (166 letture)
Lo staff del Frantic Fest ha annunciato i nomi delle band che andranno a completare l'edizione 2026 del festival che si svolgerà il 13, 14 e 15 agosto al Tikitaka Village di Francavilla Al Mare (Chieti).
Comunicato stampa:
Il Frantic Fest di Francavilla al mare (Chieti) annuncia la line-up completa dell’edizione 2026, con l’annuncio delle ultime 9 band.
A guidare l’assalto finale sono i due headliner mancanti:
MAYHEM, quarant’anni di oscurità alle spalle e una carriera che ha definito per sempre il black metal, nel bene e nel male. Dal seminale ‘Deathcrush’ al monumentale ‘De Mysteriis Dom Sathanas’, fino al recentissimo ‘Liturgy Of Death’. Hanno attraversato tragedie, rivoluzioni e mutazioni della scena estrema restando il punto di riferimento assoluto del genere. Nessuno incarna il black metal come loro, e non poteva esserci band migliore per chiudere la giornata conclusiva del Frantic Fest 2026.
IGORRR, il progetto visionario guidato da Gautier Serre, pronto a detonare ogni confine tra breakcore, metal estremo, elettronica e orchestrazioni barocche in uno spettacolo imprevedibile e totalizzante. Un’esplosione continua di creatività che, disco dopo disco, riesce a mantenere un universo coerente e riconoscibile, trasformando il caos in forma. Tornano al Frantic Fest dopo l’incredibile performance nell’edizione 2018.
A rafforzare la line up, un ulteriore carico di devastazione:
CRIPPLE BASTARDS, vera e propria istituzione del grindcore italiano nel mondo; JIG-AI con il loro succulento Hentai-Goregrind dalla Repubblica Ceca; e il doom sulfureo e psichedelico degli argentini MEPHISTOFELES.
A chiudere il cerchio, un quartetto underground tutto italiano, con il death metal oscuro dei CRAWLING CHAOS, l’hardcore punk dei MIND/KNOT e il thrash metal/crossover di URAL e SLYTHER.
Maggiori informazioni su Opening Party e Camping a breve.
Frantic Fest 2026
13-14-15 agosto 2026
Tikitaka Village – Francavilla al Mare (CH)
Biglietto giornaliero: 65 €
Abbonamento: €165
Prevendite ufficiali su DICE
franticfest.it
facebook.com/franticfest
instagram.com/franticfest
No Sun Music
Erocks Production
Skeptic Events
7
La tripletta svedese Crown, Wolfbrigade, Skitsystem , è da applausi, oltre ad almeno altri 10 gruppi che apprezzo, bravi organizzatori.
6
La parte hardcore è ben rappresentata.
5
@Zess, non vale la spesa andare lì per 3 gruppi sparsi in 3 giorni ok, perché in generale vale eccome la spesa il Frantic. Comunque secondo me conviene andare anche se non si conoscono i gruppi, le sorprese possono essere tante. Per me, a parte Igorrr, Voivod, Plakkaggio e Patrick Walker che già ho visto al Frantic e quindi mi incuriosiscono meno, ci sono almeno altri sette o otto gruppi che sarei curioso di vedere
4
Non riesco mai ad andarci, per il motivo che ogni anno mi interessano al massimo 3 nomi, sparsi nei 3 giorni. Anche stavolta è così. Non vale la spesa.
3
Bill splendido, di solito noi tappa a Pescara e trasferta.
2
Quasi quasi mi vado a vedere i Mayhem
1
Per me eccezionale, a parte i Voivod che non sono headliner e questo è un affronto, però ci sta che Igorrr chiuda essendo più da finale, tipo discoteca folle e metallica. Diciamo che i Voivod sono headliner e Igorrr la chiude. Per il resto ottimi gruppi, devo inventarmi qualcosa per poterci essere ma la vedo dura.
