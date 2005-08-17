FRANTIC FEST: completato il bill della nuova edizione

21/02/2026 - 10:08 (166 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 7 La tripletta svedese Crown, Wolfbrigade, Skitsystem , è da applausi, oltre ad almeno altri 10 gruppi che apprezzo, bravi organizzatori. 6 La parte hardcore è ben rappresentata. 5 @Zess, non vale la spesa andare lì per 3 gruppi sparsi in 3 giorni ok, perché in generale vale eccome la spesa il Frantic. Comunque secondo me conviene andare anche se non si conoscono i gruppi, le sorprese possono essere tante. Per me, a parte Igorrr, Voivod, Plakkaggio e Patrick Walker che già ho visto al Frantic e quindi mi incuriosiscono meno, ci sono almeno altri sette o otto gruppi che sarei curioso di vedere 4 Non riesco mai ad andarci, per il motivo che ogni anno mi interessano al massimo 3 nomi, sparsi nei 3 giorni. Anche stavolta è così. Non vale la spesa. 3 Bill splendido, di solito noi tappa a Pescara e trasferta. 2 Quasi quasi mi vado a vedere i Mayhem 1 Per me eccezionale, a parte i Voivod che non sono headliner e questo è un affronto, però ci sta che Igorrr chiuda essendo più da finale, tipo discoteca folle e metallica. Diciamo che i Voivod sono headliner e Igorrr la chiude. Per il resto ottimi gruppi, devo inventarmi qualcosa per poterci essere ma la vedo dura.