VOLBEAT: Flemming C. Lund entra ufficialmente in formazione

I danesi Volbeat
hanno annunciato ufficialmente l'ingresso in formazione di Flemming Clausen Lund
, nel ruolo di chitarrista.
La notizia non dovrebbe sorprendere i fan di lunga data della band, dal momento che Lund
faceva parte della line-up dal 2023, quando Rob Caggiano
aveva lasciato il gruppo.
Fino ad oggi, però, il chitarrista danese era considerato come membro turnista, non comparendo sulla line-up ufficiale che ha registrato l'ultimo album, God Of Angels Trust
, uscito in data 6 giugno 2025 per Universal Music
, di cui trovate qui
la nostra recensione.