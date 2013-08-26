CLAWFINGER: il video della titletrack di ''Before We All Die''

|
I Clawfinger hanno pubblicato ieri, 20 febbraio 2026, il loro ultimo album, Before We All Die, tramite Perception, sussidiaria di Reigning Phoenix Music.
Per celebrare l'uscita, la band ha diffuso il video ufficiale di un ultimo singolo, la titletrack Before We All Die, il quale è disponibile in fondo alla pagina.
Qui sotto trovate invece la tracklist:
1. Scum
2. Ball & Chain
3. Tear You Down
4. Big Brother
5. Linked Together
6. A Perfect Day
7. Going Down (Like Titanic)
8. You Call Yourself a Teacher
9. A Fucking Disgrace
10. Kill The Dream
11. Environmental Patients
12. Before We All Die