24/02/26
PRISON OF MIRRORS
De Sepulchris Occultis et Igne Profanationis

24/02/26
GABRIELS
Fist Of The Seven Stars Act 5, The Final Conflict

27/02/26
SLAGMAUR
Hulders Ritual

27/02/26
GLADENFOLD
Soulbound

27/02/26
NECROFIER
Transcend Into Oblivion

27/02/26
BURNING PATH
Burning Path

27/02/26
VENTHIAX
Rites of Ra [Mini-CD]

27/02/26
NOTHING
A Short History of Decay

27/02/26
NMB
L.I.F.T.

27/02/26
JOEL HOEKSTRA`13
From the Fade

06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA

07/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
DEFRAG - ROMA

08/03/26
CRYPTOSIS + HOUR OF PENANCE + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO + JUMPSCARE
DUEL CLUB - POZZUOLI (NA)

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
GUS G.: torna ad aprile con il disco solista ''Steel Burner''
22/02/2026 - 13:39

