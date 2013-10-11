GUS G.: torna ad aprile con il disco solista ''Steel Burner''

|
Il chitarrista dei Firewind Gus G. ha annunciato, per il 24 aprile 2026, il suo quinto disco solista, Steel Burner, in uscita tramite l'etichetta Metal Department Records.
Il musicista ha condiviso - attraverso il proprio canale YouTube ufficiale - il videoclip della titletrack, che potete guardare in calce alla notizia.
Di seguito, la tracklist, completa degli ospiti presenti sul platter:
1. Steel Burner
2. Nothing Can Break Me (con Doro)
3. Dancing with Death (con Matt Barlow)
4. Advent
5. What If
6. Frenemy (con Ronnie Romero)
7. No One Has to Know (con Dino Jelusick)
8. Confession
9. My Premonition (con Ronnie Romero)
10. Closure