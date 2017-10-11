     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

24/02/26
PRISON OF MIRRORS
De Sepulchris Occultis et Igne Profanationis

24/02/26
GABRIELS
Fist Of The Seven Stars Act 5, The Final Conflict

27/02/26
SLAGMAUR
Hulders Ritual

27/02/26
NECROFIER
Transcend Into Oblivion

27/02/26
GLADENFOLD
Soulbound

27/02/26
NOTHING
A Short History of Decay

27/02/26
MARLUGUBRE
Per Amor Nymphae

27/02/26
BURNING PATH
Burning Path

27/02/26
JOEL HOEKSTRA`13
From the Fade

27/02/26
ULVER
Neverland

CONCERTI

06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA

07/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
DEFRAG - ROMA

08/03/26
CRYPTOSIS + HOUR OF PENANCE + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO + JUMPSCARE
DUEL CLUB - POZZUOLI (NA)

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
BEYOND CREATION: pubblicano la nuova ''Reverence''
23/02/2026 - 10:24 (66 letture)

RECENSIONI
77
75
ALTRE NOTIZIE
23/02/2026 - 10:24
BEYOND CREATION: pubblicano la nuova ''Reverence''
05/04/2020 - 10:33
BEYOND CREATION: presentano il video di ''Surface's Echoes''
17/01/2019 - 11:19
BEYOND CREATION: presentato il live video di ''In Adversity''
12/10/2018 - 00:13
BEYOND CREATION: il nuovo disco in streaming integrale
21/09/2018 - 11:21
BEYOND CREATION: svelato il singolo 'Entre Suffrage et Mirage'
27/08/2018 - 18:07
BEYOND CREATION: online il lyric video di ''Algorythm''
03/08/2018 - 17:11
BEYOND CREATION: annunciato il tour europeo, due date in Italia con i Gorod
01/08/2018 - 17:02
BEYOND CREATION: online il nuovo video, ad ottobre il terzo disco
01/07/2018 - 09:20
BEYOND CREATION: ecco il video di 'Theatrical Delirium'
11/10/2017 - 11:07
BEYOND CREATION: disponibile il video di 'Earthborn Evolution'
ULTIME NOTIZIE
23/02/2026 - 18:39
CRIMSON GLORY: dettagli e singolo del nuovo album ''Chasing The Hydra''
23/02/2026 - 17:34
TOMAHAWK: ritornano in attività
23/02/2026 - 11:18
RUSH: una data in Italia nel 2027
23/02/2026 - 10:37
LOMSK: dettagli e singolo del nuovo album ''Of Iron and Blood''
23/02/2026 - 10:33
EXHUMED: ascolta il nuovo album ''Red Asphalt''
23/02/2026 - 10:28
OPERA IX: primi dettagli del nuovo album ''Veneficium''
22/02/2026 - 13:39
GUS G.: torna ad aprile con il disco solista ''Steel Burner''
21/02/2026 - 12:41
CLAWFINGER: il video della titletrack di ''Before We All Die''
21/02/2026 - 12:26
VOLBEAT: Flemming C. Lund entra ufficialmente in formazione
21/02/2026 - 10:35
PRIMAL FEAR: disponibile il singolo ''One''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     