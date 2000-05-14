     
 
Il flyer del concerto
RUSH: una data in Italia nel 2027
23/02/2026 - 11:18

Barfly
Lunedì 23 Febbraio 2026, 19.57.44
14
Li ho visti nel 2004 alla loro prima apparizione in Italia, e poi basta. Questa volta voglio esserci , a prescindere da tutto
progster78
Lunedì 23 Febbraio 2026, 19.26.09
13
Un rene mi sa che non basta,per non parlare del pacchetto VIP...ci vorrà l\'espianto totale degli organi .
Zess
Lunedì 23 Febbraio 2026, 18.40.34
12
Eh, neanche io son mai riuscito. Stavolta ci provo, ma ci vorrà un rene solo per i biglietti.
Lucassen
Lunedì 23 Febbraio 2026, 17.03.13
11
Imperdibile
Max1
Lunedì 23 Febbraio 2026, 16.30.34
10
Comincia l\'agonia!! Aspettare per più di un anno!!! Strapresente!!
Rob Fleming
Lunedì 23 Febbraio 2026, 16.23.48
9
Mi associo al 5 e al 6. Poi, porcatroia!, il 30/3 sarà un martedì. Però il pensiero glielo faccio.
progster78
Lunedì 23 Febbraio 2026, 15.55.31
8
fasanez,diciamo anche che già il nome Rush senza quel genio sempre compianto di Peart non dovrebbe neanche continuare ad essere usato ma sono un ingenuo romantico e mi rendo conto che ormai è una prassi normale anche con altre band.
Skydancer
Lunedì 23 Febbraio 2026, 15.52.47
7
Concordo con #5 e #6. Però sono uno dei miei gruppi preferiti in assoluto e, un po\' per età anagrafica, un po\' per sfighe varie, non ho mai potuto vederli dal vivo. Quindi sono tentatissimo.
fasanez
Lunedì 23 Febbraio 2026, 15.49.47
6
Caro progster78, stavo esattamente pensando la stessa cosa, avrei potuto scrivere il tuo post 5.
progster78
Lunedì 23 Febbraio 2026, 15.41.18
5
Rush+Anika Nilles...più corretto,un pensiero ce lo faccio non avendoli mai visti dal vivo anche se manca un\'eternità e i biglietti avranno prezzi da delirio,vedremo.
LAMBRUSCORE
Lunedì 23 Febbraio 2026, 14.57.17
4
Slayer parte 3
Mic
Lunedì 23 Febbraio 2026, 14.32.24
3
Geddy aveva finito la voce già in occasione degli ultimi live pubblicati. Si sarà ripreso? Petchè altrimenti prefetisco rimanere col ricordi dei vecchi tempi
Kronos
Lunedì 23 Febbraio 2026, 14.05.00
2
Pantera Parte 2.
angus71
Lunedì 23 Febbraio 2026, 13.00.02
1
figata
