12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI
RUSH: una data in Italia nel 2027
23/02/2026 - 11:18 (334 letture)
Qui di seguito il comunicato di MC² Live
riguardo l'unica data italiana dei Rush
.Nel 2025 i membri della Rock & Roll Hall of Fame®, le icone nominate ai GRAMMY® Award e co-fondatori dei RUSH Geddy Lee (basso, tastiere, voce) e Alex Lifeson (chitarra, voce), hanno annunciato il loro ritorno sul palco per uno speciale Fifty Something Tour in Canada, Stati Uniti e Messico nel 2026, per celebrare la musica dei RUSH, la loro eredità e la vita del compianto batterista e paroliere Neil Peart. La risposta è stata travolgente: le prime 22 date sono andate esaurite immediatamente, spingendo ad aggiungere altri spettacoli. Il tour conta ora 58 spettacoli in 24 città, con oltre mezzo milione di biglietti venduti per il 2026.
Oggi la band è entusiasta di annunciare l’aggiunta di date in Sud America, Regno Unito ed Europa al tour Fifty Something all’inizio del 2027. Queste date vedranno la band tornare in Europa per la prima volta dal 2013 e ripresentarsi, a 17 anni di distanza dall’ultima esibizione, in Sudamerica. I biglietti saranno in vendita da venerdì 27 febbraio alle ore 10:00.
Con 24 concerti in 13 paesi, questi show speciali “An evening with” vedranno la band esibirsi in due set diversi ogni sera. Ogni spettacolo presenterà una selezione di brani diversa e i RUSH costruiranno la scaletta di ogni serata attingendo a un catalogo di oltre 40 brani, tra cui i loro più grandi successi e i preferiti dai fan.
Per il “Fifty Something“, Lee e Lifeson saranno accompagnati dalla batterista, compositrice e produttrice tedesca Anika Nilles, che ha suonato come batterista di Jeff Beck per oltre 60 concerti e ha pubblicato quattro album da solista. La band annuncia oggi che sul palco insieme a loro ci sarà anche il tastierista Loren Gold (THE WHO, ROGER DALTREY).
Parlando del tour, Geddy Lee dichiara:
“Non vediamo l’ora di tornare in tutte queste città in cui non suoniamo da tanto tempo, così come di visitare alcuni nuovi posti in cui non abbiamo mai suonato. Sia io che Alex ci stiamo godendo le ore di prove che stiamo facendo con Anika e ora anche con Loren, imparando circa 40 canzoni che ci permetteranno di far evolvere gli spettacoli, suonando pezzi diversi in serate diverse. Siamo entusiasti che molti membri storici della nostra crew siano tornati per aiutarci a progettare il tipo di spettacolo dei RUSH che i fan si attendono da noi. Speriamo vivamente che verrete ai concerti e ci aiuterete a celebrare 50 anni di musica dei RUSH, dando a Neil quel tributo che tanto merita”.
Carrie Nuttall-Peart e Olivia Peart, vedova e figlia di Neil, affermano:
“Siamo entusiasti di supportare il tour Fifty Something, celebrando una band la cui musica ha risuonato e ispirato i fan per generazioni, e di onorare la straordinaria eredità di Neil sia come batterista che come paroliere. La musicalità di Neil era unica. Composizioni complesse e potenti che amplificavano ciò che il ritmo stesso poteva esprimere. Sia come batterista che come paroliere, era insostituibile. Inimitabile nella sua arte e ineguagliabile nella profondità e nell’immaginazione dei suoi testi che hanno ispirato e commosso così tante persone, ha plasmato profondamente il modo in cui i fan si sono relazionati con lui e la band, dando voce e significato alle loro vite. L’inizio di questo nuovo capitolo della band promette di essere davvero indimenticabile. Siamo entusiasti di vedere come si svilupperà la loro nuova visione e di ascoltare questa musica leggendaria suonata di nuovo dal vivo”.
I RUSH invitano i fan a vivere il tour in modo speciale grazie a uno speciale programma VIP con la 2112 Platform Experience, pacchetti VIP che includono l’accesso al Meet & Greet, una sessione di autografi e un tour della produzione dello show, l’ingresso alla lounge VIP pre-spettacolo di Xanadu, gadget esclusivi e altro ancora.
RUSH - Fifty Something Tour 2027
15 gennaio 2027 – Buenos Aires, AR – Movistar Arena
22 gennaio 2027 – Curitiba, BR – Arena da Baixada
24 gennaio 2027 – São Paulo, BR – Allianz Parque
30 gennaio 2027 – Rio de Janeiro, BR – Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão)
01 febbraio 2027 – Belo Horizonte, BR – Estádio Mineirão
04 febbraio 2027 – Brasília, BR – Arena BRB
19 febbraio 2027 – Paris, FR – La Défense Arena
21 febbraio 2027 – Berlin, DE – Uber Arena
23 febbraio 2027 – Amsterdam, NL – Ziggo Dome
25 febbraio 2027 – Munich, DE – Olympiahalle
28 febbraio 2027 – Cologne, DE – LANXESS Arena
02 marzo 2027 – Hamburg, DE – Barclays Arena
04 marzo 2027 – Stuttgart, DE – Hanns-Martin-Schleyer-Halle
08 marzo 2027 – Glasgow, UK – OVO Hydro
12 marzo 2027 – Manchester, UK – Co-op Live
16 marzo 2027 – London, UK – O2 Arena
18 marzo 2027 – London, UK – O2 Arena
27 marzo 2027 – Kraków, PL – TAURON Arena Kraków
30 marzo 2027 – Milan, IT – Unipol Dome
01 aprile 2027 – Basel, CH – St. Jakobshalle Basel
04 aprile 2027 – Copenhagen, DK – Royal Arena
06 aprile 2027 – Oslo, NO – Unity Arena
08 aprile 2027 – Stockholm, SE – Avicii Arena
10 aprile 2027 – Helsinki, FI – Veikkaus Arena
INFORMAZIONI SULLA DATA ITALIANA:
A distanza di 20 anni dall’ultimo concerto nel nostro Paese e a grandissima richiesta, i RUSH torneranno finalmente in Italia. La leggendaria formazione progressive rock canadese sarà in concerto il 30 marzo 2027 all’Unipol Dome di Milano, la nuova venue che ha recentemente ospitato le partite di hockey su ghiaccio dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina.
I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:
- in prevendita tramite il sito della band, dalle ore 10:00 del 24 febbraio;
- tramite MC2Live.it e Vivaticket.com, dalle ore 10:00 del 25 febbraio, quindi tramite Spotify dal 26 febbraio alle ore 10:00.
- Vendita generale Vivaticket
e presso le rivendite autorizzare dalle ore 10:00 del 27 febbraio
14
Li ho visti nel 2004 alla loro prima apparizione in Italia, e poi basta. Questa volta voglio esserci , a prescindere da tutto
13
Un rene mi sa che non basta,per non parlare del pacchetto VIP...ci vorrà l\'espianto totale degli organi .
12
Eh, neanche io son mai riuscito. Stavolta ci provo, ma ci vorrà un rene solo per i biglietti.
11
Imperdibile
10
Comincia l\'agonia!! Aspettare per più di un anno!!!
Strapresente!!
9
Mi associo al 5 e al 6. Poi, porcatroia!, il 30/3 sarà un martedì. Però il pensiero glielo faccio.
8
fasanez,diciamo anche che già il nome Rush senza quel genio sempre compianto di Peart non dovrebbe neanche continuare ad essere usato ma sono un ingenuo romantico e mi rendo conto che ormai è una prassi normale anche con altre band.
7
Concordo con #5 e #6. Però sono uno dei miei gruppi preferiti in assoluto e, un po\' per età anagrafica, un po\' per sfighe varie, non ho mai potuto vederli dal vivo. Quindi sono tentatissimo.
6
Caro progster78, stavo esattamente pensando la stessa cosa, avrei potuto scrivere il tuo post 5.
5
Rush+Anika Nilles...più corretto,un pensiero ce lo faccio non avendoli mai visti dal vivo anche se manca un\'eternità e i biglietti avranno prezzi da delirio,vedremo.
3
Geddy aveva finito la voce già in occasione degli ultimi live pubblicati. Si sarà ripreso? Petchè altrimenti prefetisco rimanere col ricordi dei vecchi tempi
2
Pantera Parte 2.
1
figata
