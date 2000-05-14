RUSH: una data in Italia nel 2027

23/02/2026 - 11:18 (334 letture)



14 Li ho visti nel 2004 alla loro prima apparizione in Italia, e poi basta. Questa volta voglio esserci , a prescindere da tutto 13 . Un rene mi sa che non basta,per non parlare del pacchetto VIP...ci vorrà l\'espianto totale degli organi 12 Eh, neanche io son mai riuscito. Stavolta ci provo, ma ci vorrà un rene solo per i biglietti. 11 Imperdibile 10 Comincia l\'agonia!! Aspettare per più di un anno!!! Strapresente!! 9 Mi associo al 5 e al 6. Poi, porcatroia!, il 30/3 sarà un martedì. Però il pensiero glielo faccio. 8 fasanez,diciamo anche che già il nome Rush senza quel genio sempre compianto di Peart non dovrebbe neanche continuare ad essere usato ma sono un ingenuo romantico e mi rendo conto che ormai è una prassi normale anche con altre band. 7 Concordo con #5 e #6. Però sono uno dei miei gruppi preferiti in assoluto e, un po\' per età anagrafica, un po\' per sfighe varie, non ho mai potuto vederli dal vivo. Quindi sono tentatissimo. 6 Caro progster78, stavo esattamente pensando la stessa cosa, avrei potuto scrivere il tuo post 5. 5 Rush+Anika Nilles...più corretto,un pensiero ce lo faccio non avendoli mai visti dal vivo anche se manca un\'eternità e i biglietti avranno prezzi da delirio,vedremo. 4 Slayer parte 3 3 Geddy aveva finito la voce già in occasione degli ultimi live pubblicati. Si sarà ripreso? Petchè altrimenti prefetisco rimanere col ricordi dei vecchi tempi 2 Pantera Parte 2. 1 figata