MARLUGUBRE: ascolta un brano dal nuovo album

24/02/26
PRISON OF MIRRORS
De Sepulchris Occultis et Igne Profanationis
24/02/26
GABRIELS
Fist Of The Seven Stars Act 5, The Final Conflict
27/02/26
NMB
L.I.F.T.
27/02/26
SLAGMAUR
Hulders Ritual
27/02/26
NECROFIER
Transcend Into Oblivion
27/02/26
GLADENFOLD
Soulbound
27/02/26
NOTHING
A Short History of Decay
27/02/26
MARLUGUBRE
Per Amor Nymphae
27/02/26
BLACK SWAN
Paralyzed
27/02/26
JOEL HOEKSTRA`13
From the Fade
06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA
07/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
DEFRAG - ROMA
08/03/26
CRYPTOSIS + HOUR OF PENANCE + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO + JUMPSCARE
DUEL CLUB - POZZUOLI (NA)
07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO
23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA
12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI
14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE
15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano