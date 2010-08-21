ACCEPT: una data in Italia per il tour del cinquantesimo anniversario

|
Gli Accept hanno annunciato che, nel corso del tour per il loro cinquantesimo anniversario, si fermeranno in Italia per una data il prossimo 2 dicembre all'Alcatraz di Milano.
Di seguito i dettagli:
Mercoledì 2 dicembre, 2026
@Alcatraz - Milano
Via Valtellina
ACCEPT – Half a Century of Metal 1976-2026 +
DYNAZTY +
TAILGUNNER
I biglietti saranno in vendita su Vivaticket e relativi punti vendita dalle ore 10:00 del 27 febbraio.
Costo del Biglietto:
Posto in piedi - €57.50 + dp
Terrazzina VIP - €230 + dp