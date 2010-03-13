SOCIAL DISTORTION: a maggio il nuovo ''Born To Kill'', una data a Milano

I Social Distortion
hanno annunciato il nuovo album Born To Kill
che verrà pubblicato l'8 maggio tramite Epitaph
.
Qui di seguito il comunicato stampa:La band di Orange County è tornata, più agguerrita che mai: Born To Kill è il titolo del nuovo album dei Social Distortion in uscita l’8 maggio su Epitaph. Per pre-ordinarlo o ascoltare la title track che ha già infuocato il pubblico presente agli ultimi show, visita https://socialdistortion.ffm.to/borntokill
Born To Kill non è solo la fine di un’attesa lunga 15 anni (Hard Times and Nursery Rhymes era stato pubblicato nel 2011), ma una vera e propria rivelazione: 11 brani di pura furia, rock & roll, gioia e catarsi, dove il tutto è sempre legato dall’inconfondibile miscela di disprezzo e disincanto che da oltre 40 anni rende Mike Ness un poeta e un punto di riferimento per chi vive ai margini.
La band sarà in Italia per un concerto:
Martedì 23 giugno 2'26
@Carroponte
- Sesto San Giovanni (MI)
Via Luigi Granelli, 1SOCIAL DISTORTION
+ Guests
Biglietti in vendita su Ticketmaster
Qui di seguito è possibile vedere il video ufficiale della titletrack.