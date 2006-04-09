SEPULTURA: dettagli e singolo dell'ultimo EP ''The Cloud of Unknowing''

26/02/2026 - 20:11 (171 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 8 Sarà perché sono vecchio ma a me piace 7 Più che frecciata a Max..mi sembra una freccia nella merda. Far uscire sto schifo a nome Sepultura è un sacrilegio. 6 Ma che e\' stammerdaaaa??? 5 Ma hai dimenticato che siamo dello stesso sangue Perché non mi rispetti? Merito un po\' di dignità Avevamo entrambi le stesse idee Ora è una fottuta contraddizione è una frecciatta a Max? 4 Ah no, ora sto notando che è l\'ultima traccia dell\'EP, mia svista però dai sono fiducioso alla fine, come disse @DraKe Quadra era un signor album, quindi chissà 3 Sicuramente meglio degli Exodus ma aldilà di ciò si all\'inizio non comprendevo come mai questa intro molto particolare, il brano esplode verso la fine però non basta, magari è solamente la prima traccia e il resto è una bomba, gli voglio dare più fiducia vediamo cosa uscirà prossimamente 2 L\' ho ascoltato per curiosità e poi in nome dei Sepultura, ma per carità.. Grazie di tutto, siete parte della mia giovinezza, vi ho visti in concerto, emozioni uniche.. Vi ho adorato.. Ma adesso come dico sempre, largo ai giovani 1 Se questo è l\'ultimo brano a nome Sepultura che dovrebbe sigillare la fine della storia di una band...non ci siamo proprio! Potevano chiuderla lì con Quadra, un signor disco! Sentiamo il resto ma a questo punto non spero in un miracolo. No Eloy no party??