VOMITORY: in arrivo il nuovo ''In Death Throes'', guarda il video di ''For Gore And Country''
26/02/2026 - 20:14 (112 letture)

lisablack
Giovedì 26 Febbraio 2026, 22.02.51
2
Che spettacolo 🤟
LAMBRUSCORE
Giovedì 26 Febbraio 2026, 20.57.15
1
Grande band. Non variano molto la proposta ma sanno bene cosa vogliono. Mi aspetto un disco all\'altezza della loro fama.
RECENSIONI
83
65
85
ARTICOLI
19/11/2013
Live Report
VOMITORY + HATEFUL + GUEST
Traffic Live, Roma, 15/11/2013
16/11/2011
Live Report
VOMITORY + PROSTITUTE DISFIGUREMENT + altri
Blackout Club, Roma, 11/11/2011
 
ALTRE NOTIZIE
26/02/2026 - 20:14
VOMITORY: in arrivo il nuovo ''In Death Throes'', guarda il video di ''For Gore And Country''
30/05/2023 - 07:54
VOMITORY: tutto il nuovo ''All Heads Are Gonna Roll'' in streaming
11/05/2023 - 08:31
VOMITORY: ecco il video di ''Raped, Strangled, Sodomized, Dead''
13/04/2023 - 09:14
VOMITORY: annunciano il nuovo album ''All Heads Are Gonna Roll'', ascolta la titletrack
15/12/2019 - 11:24
WACKEN OPEN AIR: aggiunti Kissin' Dynamite, Vomitory e molti altri
05/12/2019 - 20:46
VOMITORY: a gennaio le ristampe di ''Carnage Euphoria'' e ''Opus Mortis VIII''
25/01/2019 - 15:39
VOMITORY: annunciata una data a Roma
30/11/2018 - 11:19
VOMITORY: a gennaio la ristampa dei primi due dischi
30/03/2018 - 07:07
VOMITORY: tornano in attività per festeggiare il trentennale
04/04/2015 - 19:11
CUT UP: nuova band con ex-membri dei Vomitory, firmato un contratto con Metal Blade
