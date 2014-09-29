COGNIZANCE: a maggio il nuovo ''In Light, No Shape'', online ''Witness Marks''

|
I deathster Cognizance hanno diffuso, tramite il canale YouTube della Willowtip Records, il video ufficiale realizzato per Witness Marks.
Si tratta di un singolo estratto dal nuovo album In Light, No Shape in arrivo il primo maggio 2026.
A lato è disponibile la copertina mentre la tracklist è la seguente:
1. Transient Fixations
2. Inflection Chants
3. A Game of Proliferation
4. Chasm
5. Vertical Illusion
6. A Reconfiguration
7. Witness Marks
8. Subterranean Incantation
9. Induced Contortions
10. The Zone