27/02/26
NECROFIER
Transcend Into Oblivion

27/02/26
CRYPTIC SHIFT
Overspace & Supertime

27/02/26
SLAGMAUR
Hulders Ritual

27/02/26
VENTHIAX
Rites of Ra [Mini-CD]

27/02/26
NMB
L.I.F.T.

27/02/26
MARLUGUBRE
Per Amor Nymphae

27/02/26
BURNING PATH
Burning Path

27/02/26
GLADENFOLD
Soulbound

27/02/26
UNVERKALT
Héréditaire

27/02/26
NOTHING
A Short History of Decay

06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA

07/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
DEFRAG - ROMA

08/03/26
CRYPTOSIS + HOUR OF PENANCE + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO + JUMPSCARE
DUEL CLUB - POZZUOLI (NA)

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
NOTHING: tutto il nuovo ''A Short History of Decay'' in streaming
27/02/2026 - 08:18 (37 letture)

22/07/2022
Live Report
GOD IS AN ASTRONAUT + NOTHING
Circolo Magnolia, Segrate (MI) - 06/07/2022 - Ippodromo Capannelle, Roma - 07/07/2022
21/05/2012
Intervista
SO MUCH FOR NOTHING
Dark and destructive metal-pop/rock!
 
