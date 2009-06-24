LAMB OF GOD: i dettagli del nuovo ''Into Oblivion'' e il visualizer di ''Blunt Force Blues''

|
Interagendo con il seguente player è possibile ascoltare Blunt Force Blues, nuovo singolo dei Lamb of God.
Si tratta del terzo singolo, dopo Parasocial Christ e la titletrack, del nuovo album Into Oblivion in pubblicazione il 13 marzo 2026 tramite Century Media Records.
A lato è disponibile la copertina mentre la tracklist è la seguente:
1. Into Oblivion
2. Parasocial Christ
3. Sepsis
4. The Killing Floor
5. El Vacío
6. St. Catherine’s Wheel
7. Blunt Force Blues
8. Bully
9. A Thousand Years
10. Devise/Destroy