27/02/26
NECROFIER
Transcend Into Oblivion

27/02/26
CRYPTIC SHIFT
Overspace & Supertime

27/02/26
SLAGMAUR
Hulders Ritual

27/02/26
VENTHIAX
Rites of Ra [Mini-CD]

27/02/26
NMB
L.I.F.T.

27/02/26
MARLUGUBRE
Per Amor Nymphae

27/02/26
BURNING PATH
Burning Path

27/02/26
GLADENFOLD
Soulbound

27/02/26
UNVERKALT
Héréditaire

27/02/26
NOTHING
A Short History of Decay

CONCERTI

06/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
ARCI TOM - MANTOVA

07/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
DEFRAG - ROMA

08/03/26
CRYPTOSIS + HOUR OF PENANCE + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO + JUMPSCARE
DUEL CLUB - POZZUOLI (NA)

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
TERROR: annunciano il nuovo disco ''Still Suffer'', disponibile la titletrack
27/02/2026 - 08:31 (36 letture)

ARTICOLI
01/03/2018
Live Report
NILE + TERRORIZER
Circolo Colony, Brescia, 23/02/2018
06/11/2017
Intervista
UNREAL TERROR
Il ritorno? Era solo questione di tempo.
10/11/2016
Live Report
VOLTUMNA + SUDDEN DEATH + TERRORAGE + EPISTHEME
Barbara Disco Lab, Catania, 05/11/2016
18/10/2016
Intervista
LOGICAL TERROR
Un destino tutt'altro che grigio
30/06/2016
Live Report
SOILWORK + DESPITE EXILE + LOGICAL TERROR
Revolver, San Donà di Piave (VE), 26/06/2016
16/04/2014
Live Report
DEATH OVER BARRIO’S: BLOOD OF SEKLUSION + ONIRIK + TERRORSAW + GUESTS
Barrio’s Cafè, Milano, 12/04/2014
08/11/2011
Live Report
ROTTEN SOUND + AIRLINES OF TERROR + BUFFALO GRILLZ
Traffic Club, Roma, 27/10/2011
06/06/2011
Live Report
STORMLORD + HOUR OF PENANCE + ROSAE CRUCIS + AIRLINES OF TERROR
Roma Delenda Est, Blackout Club, Roma, 04/03/2011
 
27/02/2026 - 08:31
TERROR: annunciano il nuovo disco ''Still Suffer'', disponibile la titletrack
29/08/2025 - 17:33
POSSESSED: due date con Terrorizer e Massacre
13/08/2025 - 10:03
HEADS FOR THE DEAD: in arrivo il nuovo ''Never Ending Night Of Terror'', online un singolo
21/07/2025 - 11:45
PRESIDENT: i dettagli dell'EP di debutto ''King of Terrors'' e il nuovo singolo ''RAGE''
02/04/2025 - 09:32
UNBOUNDED TERROR: tutto il nuovo ''Something is Rotten in Humanity'' in streaming
04/11/2024 - 09:16
KRUELTY: online la nuova ''Absolute Terror''
08/07/2024 - 09:20
FRANTIC FEST: tutto il bill e i dettagli dell'edizione 2024 con Terrorizer, Ahab e altri
14/06/2024 - 11:41
CONSTRUCT OF LETHE: diffuse le nuove ''I Am the Lionkiller'' e ''Labyrinthine Terror''
18/04/2024 - 08:32
NUCLEAR TOMB: il debutto ''Terror Labyrinthian'' in streaming
04/04/2024 - 16:50
VICTORIUS: online il lyric video di ''Total T-Rex Terror''
27/02/2026 - 08:21
LAMB OF GOD: i dettagli del nuovo ''Into Oblivion'' e il visualizer di ''Blunt Force Blues''
27/02/2026 - 08:18
NOTHING: tutto il nuovo ''A Short History of Decay'' in streaming
27/02/2026 - 08:14
COGNIZANCE: a maggio il nuovo ''In Light, No Shape'', online ''Witness Marks''
27/02/2026 - 08:10
THREAT SIGNAL: dettagli e singolo del nuovo album ''Revelations''
27/02/2026 - 08:07
SLAGMAUR: in streaming integrale il nuovo album ''Hulders Ritual''
27/02/2026 - 08:04
NUNSLAUGHTER: ''Satanic Chaos Legions'' è il nuovo album, ascolta la titletrack
27/02/2026 - 08:00
WINTERFYLLETH: disponibile il videoclip del nuovo singolo ''Echoes In The After''
26/02/2026 - 20:14
VOMITORY: in arrivo il nuovo ''In Death Throes'', guarda il video di ''For Gore And Country''
26/02/2026 - 20:11
SEPULTURA: dettagli e singolo dell'ultimo EP ''The Cloud of Unknowing''
26/02/2026 - 08:44
SOCIAL DISTORTION: a maggio il nuovo ''Born To Kill'', una data a Milano
 
