IRON MAIDEN: al cinema con il documentario ''Burning Ambition

Gli Iron Maiden
si esibiranno allo Stadio San Siro
di Milano il 17 giugno 2026, come riportato qui
, ma non sarà l'unica occasione in cui i fan italiani potranno partecipare ad un evento con protagonista la storica band britannica.
Il 7 maggio 2026, infatti, arriverà nelle sale cinematografiche italiane un documentario ufficiale sul gruppo londinese, intitolato Iron Maiden: Burning Ambition
e prodotto da Universal Pictures International
. Il film, diretto da Malcolm Venville
, racconterà i cinquant'anni di una delle band simbolo dell'heavy metal in tutto il mondo.
Nel cast, oltre ai membri del gruppo, troveremo il noto attore spagnolo Javier Bardem
, il batterista dei Metallica Lars Ulrich
e l'attivista e rapper statunitense Chuck D
.
La locandina, visibile a lato, è stata curata da Albert “Akirant” Quirantes
.
Il 2026, infine, chiuderà le celebrazioni del cinquantennale della band, tra il suddetto documentario e il Run for Your Lives Tour
; la band ha infatti spiegato, tramite il proprio sito ufficiale, che il 2027 non vedrà il gruppo impegnato in tour, seppur non escludendo partecipazioni a festival o date singole.