DES ROCS: ascolta ''When the Love is Gone''

Il rocker newyorkese Des Rocs ha pubblicato un nuovo singolo per Sumerian Records.
Il pezzo, intitolato When the Love is Gone, è ascoltabile in calce alla notizia.
Benchè non vi siano annunci in merito, è facile supporre che il brano, insieme ai due singoli precedenti The Juice e This Land, funga da anticipazione per il terzo disco dell'artista italo-americano: sulle piattaforme di streaming musicale, infatti, i brani sono già raccolti in un'unica soluzione, da cui sono ascoltabili tutti e tre.
Rimaniamo in attesa di nuove informazioni.