YOTH IRIA: annunciato il nuovo disco ''Gone With The Devil'', ascolta un singolo

Il progetto black metal Yoth Iria pubblicherà il nuovo album Gone With The Devil l'8 maggio 2026 tramite Metal Blade Records.
A lato è disponibile la copertina mentre la tracklist è la seguente:
1. Dare To Rebel
2. Woven Spells Of A Demon
3. The Blind Eye Of Antichrist
4. I, Totem
5. 3am
6. Give ‘Em My Beautiful Hell
7. Once In A Blue Moon
8. Blessed Be He Who Enters
9. The End Of The Known Civilization
10. Harut, Government, Fallen
Inoltre è online il video ufficiale di The Blind Eye Of Antichrist.