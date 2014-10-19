     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Walter Martino
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

13/03/26
WITCHCRAFT
A Sinner`s Child [EP]

13/03/26
GLUTTONY
Eulogy to Blasphemy

13/03/26
THE BLACK CROWES
A Pound of Feathers

13/03/26
BARA
Mary Cry

13/03/26
MONSTROSITY
Screams from Beneath the Surface

13/03/26
ASIA
Asia - Live in England [Live Album]

13/03/26
THE GEMS
Year of the Snake

13/03/26
DREAM THEATER
Live in Tokyo 2010 [Live Album]

13/03/26
ANGUS MCSIX
And the All-Seeing Astral Eye

13/03/26
A SOMBER FUNERAL
Since You Left These Shores

CONCERTI

08/03/26
CRYPTOSIS + HOUR OF PENANCE + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO + JUMPSCARE
DUEL CLUB - POZZUOLI (NA)

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO
GOBLIN: è scomparso Walter Martino
07/03/2026 - 21:49 (92 letture)

progster78
Sabato 7 Marzo 2026, 23.24.32
1
Profondo Rosso e Deep Shadows...non aggiungo altro,grazie Walter...r.i.p.
RECENSIONI
ARTICOLI
02/02/2023
Live Report
CLAUDIO SIMONETTI’S GOBLIN + RITO PAGANO + STEREOKIMONO + ALDI DALLO SPAZIO
Alchemica Club, Bologna (BO), 28/01/2022
21/03/2017
Live Report
RISE OF THE UNDERGROUND V - CLAUDIO SIMONETTI'S GOBLIN + TRINAKRIUS + HAUNTED + ANCESTRAL
Barbara Disco Lab, Catania, 17/03/2017
12/02/2016
Live Report
GOBLIN REBIRTH + IL SEGNO DEL COMANDO
Teatro Rina e Gilberto Govi, Genova Bolzaneto (GE), 06/02/16
06/10/2015
Intervista
GOBLIN REBIRTH
La rinascita e l'evoluzione.
25/10/2014
Live Report
SAINT VITUS + ORANGE GOBLIN
Init Club, Roma, 19/10/2014
 
ALTRE NOTIZIE
07/03/2026 - 21:49
GOBLIN: è scomparso Walter Martino
24/01/2025 - 09:19
ORANGE GOBLIN: in pausa a tempo indeterminato dopo il 2025
18/07/2024 - 13:20
ORANGE GOBLIN: ecco il videoclip di ''Ascend The Negative'' dal nuovo album
21/06/2024 - 10:02
ORANGE GOBLIN: guarda il video di ''The Fire At The Centre Of The Earth Is Mine''
13/05/2024 - 09:28
ORANGE GOBLIN: ascolta il nuovo singolo ''Cemetery Rats''
05/04/2024 - 00:39
ORANGE GOBLIN: ascolta l'inedita ''(Not) Rocket Science'' da ''Science, Not Fiction''
08/01/2024 - 10:50
ORANGE GOBLIN: terminate le registrazioni per il nuovo disco
28/09/2023 - 21:36
ORANGE GOBLIN: a breve in studio per il nuovo album
28/06/2022 - 10:42
GOBLIN: è deceduto il chitarrista e fondatore Massimo Morante
08/03/2022 - 18:26
ORANGE GOBLIN: entrati in studio per il nuovo album
ULTIME NOTIZIE
07/03/2026 - 21:42
ABROGATION: ecco il nuovo singolo
07/03/2026 - 21:40
CONFESS: ascolta la nuova ''Metamorphosis''
07/03/2026 - 21:34
FORLORN CITADEL: ad aprile il nuovo album
07/03/2026 - 21:31
TRIUMPHER: in streaming tutto il nuovo album
06/03/2026 - 17:25
KATE`S ACID: ascolta la nuova ''Valkyrie''
06/03/2026 - 17:22
KERRIGAN: ecco ''Surrender'' da ''Wayfarer''
06/03/2026 - 17:21
ANGUS MCSIX: guarda il video del nuovo singolo
06/03/2026 - 17:11
BLOODY VALKYRIA: annunciato il terzo album
06/03/2026 - 17:08
METAL DE FACTO: in streaming un brano dal nuovo album
06/03/2026 - 17:04
THE HALO EFFECT: presentano il singolo ''Lest We Fall''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     