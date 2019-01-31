DRACONIAN: a maggio il nuovo album

Gli svedesi Draconian
hanno annunciato per l'8 maggio la pubblicazione, tramite Napalm Records
, del loro nuovo album In Somnolent Ruins
.
Di seguito potete ascoltare il primo singolo Cold Heavens
.
Tracklist:01. I Welcome Thy Arrow
02. The Monochrome Blade
03. Anima (feat. Daniel Änghede)
04. The Face of God
05. I Gave You Wings
06. Asteria Beneath the Tranquil Sea
07. Cold Heavens
08. Misanthrope River
09. Lethe
La band ha inoltre annunciato che terrà l'unica data italiana del tour di supporto dell'album il 28 febbraio 2027 al Legend Club di Milano.
Domenica 28 febbraio, 2027@Legend Club
- Milano
Viale Enrico Fermi, 98DRACONIAN
+SATURNUS
+ ANN MY GUARD
Costo del biglietto: €36.80 + dp
Prevendite disponibili qui