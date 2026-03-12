THE STRONG HEART OF WOMEN: a giugno al Druso la prima edizione

|
L'organizzazione del festival The Strong Heart of Women ha diramato, tramite un comunicato stampa, i dettagli della prima edizione che si terrà il 20 giugno al Druso di Bergamo.
Ecco il comunicato:
THE STRONG HEART OF WOMEN – 1a Edizione –
Sabato 20 Giugno – dalle ore 20,00
Per dire 𝐍𝐎! alla violenza di genere. Festival rock al femminile con incasso devoluto a “AIUTO DONNA” https://www.aiutodonna.it/bergamo-centro-aiuto-donna/
on stage:
𝐌𝐎𝐎𝐍 𝐖𝐈𝐙𝐀𝐑𝐃 (𝐔𝐒𝐀) -
Tre amici per un decennio provenienti da radici black/death metal hanno voluto provare qualcosa di nuovo con un'atmosfera pesante doom/stoner a cui possiamo aggiungere il nostro estro. Aaron, Joe e Ashton hanno iniziato e registrato il nostro primo album omonimo nel 2018, sentendoci come se avessimo finalmente scoperto il nostro suono abbiamo preso la decisione di aggiungere voce femminile per completarlo. Arriva 𝐒𝐚𝐦𝐢 𝐖𝐨𝐥𝐟 da Chicago nella primavera del 2020. L’album “The Night Harvest” è stato registrato nell’autunno del 2020 e pubblicato nello stesso periodo, ricevendo grandi elogi e consolidato la nostra eccitazione per il futuro della band. Attualmente stiamo lavorando al nostro terzo disco che sarà un EP di 4 canzoni ancora da intitolare. In estate saremo in Italia per un unico concerto esclusivo...
𝐒𝐓𝐈𝐍𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐋𝐈𝐙𝐀𝐕𝐄𝐓𝐀 (𝐔𝐒𝐀) –
Un Power Trio "doom jazz" di Philadelphia.
Il loro album di debutto del 1996 Hopeless and Shame è stato registrato da Steve Albini. Albini è rimasto così colpito da loro che li ha portati al festival All Tomorrow's Party che ha co-curato nel 2004.
I primi due album della band furono in Compulsiv, e il loro terzo uscì sull'etichetta Tolotta Records di Joe Lally; le uscite successive sono state in At a Loss Recordings in the US e Monotreme Records nel Regno Unito e in Europa. La loro uscita più recente, la settima del 2012. Direzione, è stato rilasciato tramite l'etichetta tedesca Exile On Mainstream.
Un ampio tour includeva il supporto di Clutch in un tour negli Stati Uniti . Hanno fatto un tour nel Regno Unito con Clutch e Corrosion of Conformity.
La band di Yanni Papadopoulos, Alexi Papadopoulos e 𝐂𝐡𝐞𝐬𝐢𝐫𝐞 𝐀𝐠𝐮𝐬𝐭h𝐚 ha preso il nome da un personaggio del romanzo russo del 1880 di Fyodor Dostoevskij. Anche per loro unico concerto italiano.
𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐕𝐄𝐑𝐍𝐄𝐒𝐒 (𝐈𝐓) -
Band italiana di rock sperimentale/crossover anni “70 nata a Milano nel 2012 e riattivata nel 2023. Il loro sound unisce rock, dark, stoner e metal con l'uso distintivo della chitarra e del flauto contralto, ora con la cantante 𝐌𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐚 𝐁𝐥𝐚𝐤𝐞 (Patrizia Haggiopulo) Fondatrice dei Myrrha, con cui ha fatto concerti in tutta Italia e prestigiosi festival internazionali. Oltre alla band The Overness partecipa come soprano al Big Family Choir, coro moderno di 45 elementi . Domenico Suriano, in arte Bravado è un chitarrista, bassista, tastierista, compositore e arrangiatore. I suoi artisti di riferimento sono AC/DC, Black Sabbath, Iron Maiden, Scorpions e altri. E’ stato co-fondatore e chitarrista degli Holy Shire e Broken Wires oltre a collaborare con la band Georgette Artwood. Marco Miceli, polistrumentista (flauto soprano, flauto contralto, flauto basso, sax contralto e sax baritono), è diplomato al Conservatorio di Torino e Milano in Flauto.
Attualmente oltre a far parte della rock band The Overness, di cui è co-fondatore, fa parte anche della pop band Paholista e di un trio acustico composto da voce femminile, chitarra acustica e flauto contralto. Sono entrati a far parte della famiglia TILT Corporate nel 2025.
𝐒𝐎𝐍𝐈𝐂 𝐖𝐎𝐋𝐕𝐄𝐒 (𝐈𝐓)
I Sonic Wolves sono una band heavy rock’n’roll italiana (Alessandria), formata nel 2012 dal batterista Vita (ex Ufomammut e attualmente nei Rogue State) e dalla bassista e cantante Kayt Vigil (ex Pentagram, The Hounds of Hasselvander…Of The Horizon, Syzslak, Hatchetface, ZED, ecc., attualmente anche nei Rogue State). Nell’estate del 2022 la band ha iniziato una collaborazione con Nico Nigro (ex Mortuary Drape, Eroded e attualmente nei Suicide Force) alla chitarra.
I nostri ci offrono un grandissimo disco che, oltre a regalarci del sano hard rock, ci trasporta ai tempi dei grandissimi e leggendari Black Sabbath. Il sound è corposo, massiccio e ricco di riff settantiani che, grazie all’enorme lavoro della sezione ritmica, costruiscono delle trame oscure, potenti e di grandissimo impatto e risulta essere anche molto vario nel suo insieme poiché emergono anche influenze e trame punk e psichedeliche che risultano essere molto intriganti. La grande esperienza dei singoli musicisti ha contribuito alla creazione di brani devastanti e dotati di grande fascino.