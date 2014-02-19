     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

13/03/26
THE GEMS
Year of the Snake

13/03/26
THE BLACK CROWES
A Pound of Feathers

13/03/26
DREAM THEATER
Live in Tokyo 2010 [Live Album]

13/03/26
WITCHCRAFT
A Sinner`s Child [EP]

13/03/26
LAMB OF GOD
Into Oblivion

13/03/26
ASIA
Asia - Live in England [Live Album]

13/03/26
BARA
Mary Cry

13/03/26
MONSTROSITY
Screams from Beneath the Surface

13/03/26
GLUTTONY
Eulogy to Blasphemy

13/03/26
A SOMBER FUNERAL
Since You Left These Shores

CONCERTI

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
IMMOLATION: ecco il video di ''Attrition'' dal nuovo disco ''Descent''
12/03/2026 - 15:37 (111 letture)

Cristiano Elros
Giovedì 12 Marzo 2026, 23.48.27
3
Idem per me, non sono proprio un esperto di death, ma loro sono tra i migliori in assoluto secondo me
Paolo
Giovedì 12 Marzo 2026, 18.23.18
2
Concordo con Lisablack, non ascolto tonnellate di death, ma in effetti nella mia collezione del genere sono i miei preferiti
lisablack
Giovedì 12 Marzo 2026, 16.51.06
1
Cosa devo dire io? Per me la miglior band death metal del mondo, da tanti anni.. E io di death metal ne ascolto a tonnellate, anche di band nuove, ma per me loro sono dei fuoriclasse..
RECENSIONI
80
85
79
80
77
84
87
92
85
88
92
ARTICOLI
19/09/2017
Live Report
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
Circolo Colony, Brescia, 15/09/2017
20/05/2016
Live Report
MARDUK + IMMOLATION + ORIGIN
Circolo Colony, Brescia, 17/05/2016
19/02/2014
Live Report
IMMOLATION + BROKEN HOPE
CIRCOLO COLONY, BRESCIA (BS) - 14/02/14
 
ALTRE NOTIZIE
12/03/2026 - 15:37
IMMOLATION: ecco il video di ''Attrition'' dal nuovo disco ''Descent''
28/01/2026 - 21:54
IMMOLATION: ascolta ''Adversary'' da ''Descent''
09/10/2025 - 18:36
MAYHEM: all'Alcatraz di Milano con Marduk e Immolation
26/03/2024 - 08:32
CANNIBAL CORPSE: con Municipal Waste, Immolation e Schizophrenia ad ottobre
18/02/2022 - 17:47
IMMOLATION: ecco il video di ''Blooded''
21/01/2022 - 17:24
IMMOLATION: guarda il video di ''The Age of No Light'' dal nuovo album ''Acts of God''
10/12/2021 - 16:28
IMMOLATION: arriva il nuovo album ''Acts of God'', ascolta ''Apostle''
25/11/2021 - 23:19
IMMOLATION: nuovo album in arrivo, guarda il video di "Rise the Heretics"
05/06/2021 - 14:42
IMMOLATION: al lavoro sul nuovo album
07/11/2020 - 14:03
SHADOWS: con membri di Immolation e Goreaphobia, al lavoro sul debutto
ULTIME NOTIZIE
12/03/2026 - 22:35
DES ROCS: ecco la nuova ''The Riders of Red Hook (Legends Never Die)''
12/03/2026 - 16:29
NIFROST: ecco ''Livskraft'' da ''Briseld''
12/03/2026 - 16:23
AYREON: online un brano dal nuovo Live Album
12/03/2026 - 16:15
ETERNAL CHAMPION: pubblicano il nuovo EP ''Friend of War''
12/03/2026 - 16:12
ANUBIS: presentano un nuovo brano
12/03/2026 - 15:53
DEAFKIDS: dettagli e singolo del nuovo album ''Cicatrizes Do Futuro''
12/03/2026 - 15:44
CORROSION OF CONFORMITY: annunciato il nuovo ''Good God / Baad Man'', una data in Italia
12/03/2026 - 15:40
NAPALM DEATH: ecco ''Rip the God'' dal disco composto insieme ai Melvins
12/03/2026 - 15:34
SIX FEET UNDER: ad aprile il nuovo ''Next To Die'', il lyric video di ''Unmistakable Smell of Death'
12/03/2026 - 15:30
URAL: dettagli e singolo del nuovo album ''Anthropic Genetic Involution''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     