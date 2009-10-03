     
 
13/03/26
THE GEMS
Year of the Snake

13/03/26
THE BLACK CROWES
A Pound of Feathers

13/03/26
DREAM THEATER
Live in Tokyo 2010 [Live Album]

13/03/26
WITCHCRAFT
A Sinner`s Child [EP]

13/03/26
LAMB OF GOD
Into Oblivion

13/03/26
ASIA
Asia - Live in England [Live Album]

13/03/26
BARA
Mary Cry

13/03/26
MONSTROSITY
Screams from Beneath the Surface

13/03/26
GLUTTONY
Eulogy to Blasphemy

13/03/26
A SOMBER FUNERAL
Since You Left These Shores

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
NAPALM DEATH: ecco ''Rip the God'' dal disco composto insieme ai Melvins
12/03/2026 - 15:40 (112 letture)

24/02/2014
Live Report
HATEBREED + NAPALM DEATH
Orion Live Club, Ciampino (RM), 19/02/2014
27/08/2013
Live Report
NAPALM DEATH + BOLOGNA VIOLENTA
Festa di Radio Onda d'Urto, Brescia, 22/08/2013
15/07/2012
Live Report
NAPALM DEATH + ORANGE MAN THEORY + BOLOGNA VIOLENTA + GALERA
Gods of Grind, Traffic Club, Roma, 25/06/2012
10/08/2010
Intervista
NAPALM DEATH
Le ultime voci dal Sikelian
20/10/2009
Live Report
NAPALM DEATH + CRIPPLE BASTARDS
Rock Planet, Pinarella di Cercia (RA), 03/10/2009
 
12/03/2026 - 15:40
NAPALM DEATH: ecco ''Rip the God'' dal disco composto insieme ai Melvins
07/11/2025 - 14:22
NAPALM DEATH: una data in Italia
22/03/2024 - 08:46
FRANTIC FEST: dentro Napalm Death ed altri
20/11/2023 - 08:28
NAPALM DEATH: a febbraio saranno in Italia per un concerto
04/10/2023 - 11:42
NAPALM DEATH: al lavoro su un nuovo album nel 2024
12/02/2022 - 12:33
NAPALM DEATH: guarda il video di ''Resentment is Always Seismic (Dark Sky Burial Dirge)''
31/01/2022 - 13:46
NAPALM DEATH: rinviato a marzo 2023 il concerto in Italia
10/12/2021 - 15:52
NAPALM DEATH: dettagli e singolo dell'EP ''Resentment is Always Seismic - a final throw of Throes''
10/11/2021 - 14:50
NAPALM DEATH: guarda il video di ''Contagion''
04/04/2021 - 00:05
NAPALM DEATH: esteso l'accordo con Century Media, in arrivo due ristampe
12/03/2026 - 22:35
DES ROCS: ecco la nuova ''The Riders of Red Hook (Legends Never Die)''
12/03/2026 - 16:29
NIFROST: ecco ''Livskraft'' da ''Briseld''
12/03/2026 - 16:23
AYREON: online un brano dal nuovo Live Album
12/03/2026 - 16:15
ETERNAL CHAMPION: pubblicano il nuovo EP ''Friend of War''
12/03/2026 - 16:12
ANUBIS: presentano un nuovo brano
12/03/2026 - 15:53
DEAFKIDS: dettagli e singolo del nuovo album ''Cicatrizes Do Futuro''
12/03/2026 - 15:44
CORROSION OF CONFORMITY: annunciato il nuovo ''Good God / Baad Man'', una data in Italia
12/03/2026 - 15:37
IMMOLATION: ecco il video di ''Attrition'' dal nuovo disco ''Descent''
12/03/2026 - 15:34
SIX FEET UNDER: ad aprile il nuovo ''Next To Die'', il lyric video di ''Unmistakable Smell of Death'
12/03/2026 - 15:30
URAL: dettagli e singolo del nuovo album ''Anthropic Genetic Involution''
 
