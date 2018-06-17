CORROSION OF CONFORMITY: annunciato il nuovo ''Good God / Baad Man'', una data in Italia

Il gruppo stoner Corrosion of Conformity
ha annunciato il nuovo album Good Man / Bad Man
in arrivo il 3 aprile 2026 tramite Nuclear Blast Records
.
A lato è disponibile la copertina mentre la trakclist è la seguente:Album 1
1. Good God? / Final Dawn
2. You Or Me
3. Gimme Some Moore
4. The Handler
5. Bedouin’s Hand
6. Run For Your Life
Album 27. Baad Man
8. Lose Yourself
9. Mandra Sonos
10. Asleep On The Killing Floor
11. Handcuff County
12. Swallowing The Anchor
13. Brickman
14. Forever Amplified
Inoltre la band terrà un unico concerto in Italia in occasione del tour europeo.
Domenica 14 giugno 2026
@Fabrik
- Cagliari
Via Goffredo Mameli, 216CORROSION OF CONFORMITY
+Guests
Prevendite disponibili qui
.
Inoltre è online il video di ''You or Me.