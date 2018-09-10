MONSTROSITY: tutto il nuovo ''Screams from Beneath the Surface'' in streaming

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Enry
Venerdì 13 Marzo 2026, 21.23.49
9
Io ormai Immolation, Monstrosity e Incantation li prendo a scatola chiusa da 30 anni, tanto non sbagliano un disco neanche a pagarli. Di contro, vado molto più cauto con altri -ex- big. I CD costano e a una certa età non ho più tempo per dischi \'solo\' carini-discreti.
Duke
Venerdì 13 Marzo 2026, 20.51.11
8
...grazie @rain....
Rain aka Area
Venerdì 13 Marzo 2026, 19.24.05
7
@Duke, io giro le fiere del disco e i CD li controllo minuziosamente sotto , matrice, codice incisore quando c’è (nei CD prima del 93-94 non c’erano) con la lente di ingrandimento e consultando Discogs … roba da farsi venire il mal di testa ma é l’unico modo. Ah non fare l’errore di alcuni che si scaricano la APP scandionando il codice a barre … quel sistema é fuffa! Non risolvi nulla. Comunque Millenium ultima ristampa ufficiale Conquest Music lo trovi sul sito di Hells Headbangers
Duke
Venerdì 13 Marzo 2026, 17.40.13
6
..io sto invece cercando....il cd di millenium....on line copie a prezzi folli....ma temo di imbattermi ....in qualche copia pirata russa....che sono piuttosto bravi a fare copie perfettamente simili...agli originali.....
lisablack
Venerdì 13 Marzo 2026, 15.58.56
5
Infatti un gioiello come Imperial Doom andrebbe ristampato, per i neofiiti che si avvicnno al metal estremo.. Non ho idea perché la Metal Blade non faccia nulla in proposito
Rain ex Area
Venerdì 13 Marzo 2026, 14.40.02
4
@Transcendence: Cosa ti stai inventando? Ma se ne escono ancora una marea di ristampe di album vecchi su CD e su Vinile... venderebbero dammi retta
Transcendence
Venerdì 13 Marzo 2026, 13.57.05
3
@Rain ex Area: Forse perché non se li comprerebbe nessuno e ci andrebbero in perdita. Imperial Doom (prima stampa della Nuclear Blast) ristampato nel 2025 dalla MegaTherion in CASSETTA, l\'ultima dal 1997, Millenium (prima stampa della Conquest Music, Inc.) ristampato, oltre che nel 2025 come Imperial Doom, in copie sporadiche nel 2002, nel 2004 da Karmageddon Media, nel 2010 da Night of the Vinyl Dead Records e nel 2015 da una \"Conquest Music\" che poi si scoprì essere un falso dala Russia. Ormai si sono messi l\'anima in pace, i vecchi dischi la gente le si ascolta via streaming, le copie fisiche le compra esclusivamente per rivenderle mesi/anni dopo al triplo del prezzo.
Rain ex Area
Venerdì 13 Marzo 2026, 13.21.16
2
@lisablack, io quello che mi chiedo visto il rapporto di lunga data con la metal blade é perché non ristampano i primi due con loro... boh é davvero qualcosa che va oltre la mia comprensione. La conquest music é di Lee Harrison...
lisablack
Venerdì 13 Marzo 2026, 12.50.19
1
Mi arriva a giorni.. Sarà una bomba 🤟
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