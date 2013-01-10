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20/03/26
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20/03/26
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Guerre et Paix

20/03/26
EGREGORE
It Echoes in the Wild

CONCERTI

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
CARCASS: una data a Padova da headliner
13/03/2026 - 15:43 (131 letture)

Elluis
Venerdì 13 Marzo 2026, 19.32.24
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Chi può non se li perda, i Carcass dal vivo meritano tantissimo!
RECENSIONI
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ARTICOLI
18/10/2022
Live Report
ARCH ENEMY + BEHEMOTH + CARCASS + UNTO OTHERS
Alcatraz Club, Milano (MI), 12/10/2022
04/10/2021
Intervista
CARCASS
Mai stati Grindcore
29/11/2013
Live Report
AMON AMARTH + CARCASS + HELL
Live Club, Trezzo sull’Adda (MI), 24/11/2013
30/08/2013
Intervista
CARCASS
Surgical Steer
10/01/2013
Articolo
CARCASS
Biografia di una band straordinaria
 
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