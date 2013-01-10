CARCASS: una data a Padova da headliner

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I deathster Carcass
torneranno in Italia in estate per una data da headliner. Sabato 13 giugno 2026 a Sherwood Festival arriva United We Stand Vol. 1, una giornata dedicata alle sonorità più estreme tra death metal, hardcore e underground internazionale. A guidare la line-up i leggendari Carcass, pionieri del death metal britannico e tra le band più influenti della scena mondiale.
Al Park Nord dello Stadio Euganeo di Padova prenderà forma una lunga maratona di musica no stop su due palchi alternati. Durante la giornata saliranno sul palco Fulci, Final Resting Place, Impunity, Stone Cold, Silver, 3ND7R, Hammertime e Gorge.
United We Stand è pensato come un punto di incontro per la scena heavy più radicale, una giornata di live senza pause per chi vive metal e hardcore sotto palco.
CARCASS
+ FULCI
+ FINAL RESTING PLACE
+ IMPUNITY
+ STONE COLD
+ SILVER
+ 3ND7R
+ HAMMERTIME
+ GORGE
Sabato 13 giugno 2026
Sherwood Festival
Park Nord – Stadio Euganeo – Padova
Prevendite disponibili su:
Sherwood https://bit.ly/Sherwood-SF26
TicketOne https://bit.ly/TicketOne-SF26
TicketSms https://bit.ly/TicketSMS-SF26
Info: https://www.sherwoodfestival.it/unitedwestand-1
Evento: https://www.facebook.com/events/1727371525335843/