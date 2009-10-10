THE MODERN AGE SLAVERY: online il nuovo singolo ''No One Jokes at God''

20/03/26
DECIPHER
ΘΕΛΗΜΑ (Thelema)
20/03/26
EVERMORE
Mournbraid
20/03/26
MYSTFALL
Embers Of A Dying World
20/03/26
AXEL RUDI PELL
Ghost Town
20/03/26
KATE`S ACID
Hellbender
20/03/26
SIGN OF EVIL
Psychodelic Darkness
20/03/26
KARMIAN
Horror Vacui
20/03/26
SANCTUM PYRE
He Who Remains
20/03/26
VIA DOLORIS
Guerre et Paix
20/03/26
EGREGORE
It Echoes in the Wild
07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO
23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA
12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI
14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE
15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA
02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO
30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano