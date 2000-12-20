PHIL CAMPBELL: è deceduto il chitarrista dei Motörhead

14/03/2026 - 13:38 (482 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 26 Incredibile... ci mancherai Phil! R.i.p. 25 *Motörhead. 24 Sul tubo sono andato a riguardarmi i Mototörhead quando andarono a Help da Red Ronnie(ai tempi vista in diretta) con Campbell vestito da mucca,che tempi. Grazie Phil. 23 Un grande. Visto con i Motorhead e con i Bastard, ogni momento perdiamo un pezzo di vita , che tristezza. Per fortuna rimangono i ricordi. RIP 22 R.I.P. PHIL 21 Non ci posso credere,sono allibito!niente parole ma un inchino. 20 R.i.p. 19 ...phil r.i.p.... 18 rip... 17 Ecchecazzo però, siamo pure coetanei. Buon viaggio Phil. 16 Na donna buddana! 15 Il mio primo concerto, nel lontano 1986 giugno a Bologna, festival di hm, c\'era anche lui, chitarrista essenziale e secondo me sottovalutato. Mi dispiace è una band sfortunata. Adesso lassù con lemmy e wurstel a spaccare tutto con killed by death e dr rock 14 Tristezza infinita...r.i.p. 13 Bad and sad news, rip 🕊🕯 12 Mi dispiace, era quasi un mio coetaneo. Con lui finisce la storia dei Motorhead e inizia la sua leggenda. 11 Ma nooo... Boh, mi spiace un sacco ovviamente. R.I.P. 10 Sono senza parole. Ammutolito. 9 Mitico davvero. Che amarezza. 8 Grazie di tutto mr. Campbell... oggi è un giorno triste. 7 Morire a 64 oggi è tristissimo. Grande chitarrista, grave perdita. Rest in peace. 6 Notizia terribile, sono contento di averlo visto coi Motörhead nel 2010 e solo due anni fa prima dei Judas Priest... Veramente un duro colpo 5 Quando ho letto la notizia stamattina non ci potevo credere! Mi terrò in mente il ricordo dei suoi concerti con i Motorhead e con i suoi Bastard Sons. RIP Phil! 4 Grazie di tutto, fai buon viaggio ... 3 Nooooo!! 2 inaspettato veramente... motorhead sempre nel cuore 1 Notizia tremenda e inaspettata, per me. R.I.P. ragazzo.