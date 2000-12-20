|
|
|
PHIL CAMPBELL: è deceduto il chitarrista dei Motörhead
14/03/2026 - 13:38 (482 letture)
|
|
Con un post apparso sulla pagina Facebook dei Phil Campbell & The Bastard Sons apprendiamo della scomparsa di Phil Campbell.
Il musicista è deceduto in ospedale dopo una battaglia in terapia intensiva a seguito di un intervento chirurgico. Aveva 64 anni.
Phil Campbell ha suonato nei Motörhead dal 1983 fino al 2015, anno della scomparsa di Lemmy e dello scioglimento del gruppo per poi fondare il gruppo Phil Campbell & The Bastard Sons.
A nome di tutta la redazione porgiamo le condoglianze ai membri della famiglia.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
Incredibile... ci mancherai Phil! R.i.p.
|
|
|
|
|
|
|
25
|
*Motörhead.
|
|
|
|
|
|
|
24
|
Sul tubo sono andato a riguardarmi i Mototörhead quando andarono a Help da Red Ronnie(ai tempi vista in diretta) con Campbell vestito da mucca,che tempi.
Grazie Phil.
|
|
|
|
|
|
|
23
|
Un grande. Visto con i Motorhead e con i Bastard, ogni momento perdiamo un pezzo di vita , che tristezza. Per fortuna rimangono i ricordi. RIP
|
|
|
|
|
|
|
22
|
R.I.P. PHIL
|
|
|
|
|
|
|
21
|
Non ci posso credere,sono allibito!niente parole ma un inchino.
|
|
|
|
|
|
|
20
|
R.i.p.
|
|
|
|
|
|
|
19
|
...phil r.i.p....
|
|
|
|
|
|
|
18
|
rip...
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Ecchecazzo però, siamo pure coetanei. Buon viaggio Phil.
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Na donna buddana!
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Il mio primo concerto, nel lontano 1986 giugno a Bologna, festival di hm, c\'era anche lui, chitarrista essenziale e secondo me sottovalutato. Mi dispiace è una band sfortunata. Adesso lassù con lemmy e wurstel a spaccare tutto con killed by death e dr rock
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Tristezza infinita...r.i.p.
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Bad and sad news, rip 🕊🕯
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Mi dispiace, era quasi un mio coetaneo. Con lui finisce la storia dei Motorhead e inizia la sua leggenda.
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Ma nooo... Boh, mi spiace un sacco ovviamente. R.I.P.
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Sono senza parole. Ammutolito.
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Mitico davvero. Che amarezza.
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Grazie di tutto mr. Campbell... oggi è un giorno triste.
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Morire a 64 oggi è tristissimo. Grande chitarrista, grave perdita. Rest in peace.
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Notizia terribile, sono contento di averlo visto coi Motörhead nel 2010 e solo due anni fa prima dei Judas Priest... Veramente un duro colpo
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Quando ho letto la notizia stamattina non ci potevo credere! Mi terrò in mente il ricordo dei suoi concerti con i Motorhead e con i suoi Bastard Sons. RIP Phil!
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Grazie di tutto, fai buon viaggio ...
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Nooooo!!
|
|
|
|
|
|
|
2
|
inaspettato veramente... motorhead sempre nel cuore
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Notizia tremenda e inaspettata, per me. R.I.P. ragazzo.
|