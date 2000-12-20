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PHIL CAMPBELL: è deceduto il chitarrista dei Motörhead
14/03/2026 - 13:38 (482 letture)

Masterburner
Domenica 15 Marzo 2026, 0.15.54
26
Incredibile... ci mancherai Phil! R.i.p.
progster78
Sabato 14 Marzo 2026, 22.47.38
25
*Motörhead.
progster78
Sabato 14 Marzo 2026, 22.46.26
24
Sul tubo sono andato a riguardarmi i Mototörhead quando andarono a Help da Red Ronnie(ai tempi vista in diretta) con Campbell vestito da mucca,che tempi. Grazie Phil.
Barfly
Sabato 14 Marzo 2026, 21.38.20
23
Un grande. Visto con i Motorhead e con i Bastard, ogni momento perdiamo un pezzo di vita , che tristezza. Per fortuna rimangono i ricordi. RIP
ThinLizzyBorden
Sabato 14 Marzo 2026, 20.12.00
22
R.I.P. PHIL
Zagor
Sabato 14 Marzo 2026, 20.05.48
21
Non ci posso credere,sono allibito!niente parole ma un inchino.
d.r.i.
Sabato 14 Marzo 2026, 18.16.45
20
R.i.p.
Duke
Sabato 14 Marzo 2026, 18.00.42
19
...phil r.i.p....
fasanez
Sabato 14 Marzo 2026, 17.57.10
18
rip...
zorro61
Sabato 14 Marzo 2026, 17.41.00
17
Ecchecazzo però, siamo pure coetanei. Buon viaggio Phil.
El Faffo
Sabato 14 Marzo 2026, 16.32.55
16
Na donna buddana!
Nhandu chromatus
Sabato 14 Marzo 2026, 16.16.16
15
Il mio primo concerto, nel lontano 1986 giugno a Bologna, festival di hm, c\'era anche lui, chitarrista essenziale e secondo me sottovalutato. Mi dispiace è una band sfortunata. Adesso lassù con lemmy e wurstel a spaccare tutto con killed by death e dr rock
progster78
Sabato 14 Marzo 2026, 15.41.54
14
Tristezza infinita...r.i.p.
Rik bay area thrash
Sabato 14 Marzo 2026, 15.30.56
13
Bad and sad news, rip 🕊🕯
Marco
Sabato 14 Marzo 2026, 14.59.20
12
Mi dispiace, era quasi un mio coetaneo. Con lui finisce la storia dei Motorhead e inizia la sua leggenda.
Galilee
Sabato 14 Marzo 2026, 14.56.34
11
Ma nooo... Boh, mi spiace un sacco ovviamente. R.I.P.
Rob Fleming
Sabato 14 Marzo 2026, 14.52.36
10
Sono senza parole. Ammutolito.
Graziano
Sabato 14 Marzo 2026, 14.51.01
9
Mitico davvero. Che amarezza.
Mold
Sabato 14 Marzo 2026, 14.43.02
8
Grazie di tutto mr. Campbell... oggi è un giorno triste.
Shock
Sabato 14 Marzo 2026, 14.42.31
7
Morire a 64 oggi è tristissimo. Grande chitarrista, grave perdita. Rest in peace.
BestiaAssatanata
Sabato 14 Marzo 2026, 14.39.38
6
Notizia terribile, sono contento di averlo visto coi Motörhead nel 2010 e solo due anni fa prima dei Judas Priest... Veramente un duro colpo
Elluis
Sabato 14 Marzo 2026, 14.20.39
5
Quando ho letto la notizia stamattina non ci potevo credere! Mi terrò in mente il ricordo dei suoi concerti con i Motorhead e con i suoi Bastard Sons. RIP Phil!
MyCoven
Sabato 14 Marzo 2026, 14.19.24
4
Grazie di tutto, fai buon viaggio ...
Korgull
Sabato 14 Marzo 2026, 14.16.30
3
Nooooo!!
Mos Maiorum
Sabato 14 Marzo 2026, 14.13.17
2
inaspettato veramente... motorhead sempre nel cuore
LAMBRUSCORE
Sabato 14 Marzo 2026, 14.05.41
1
Notizia tremenda e inaspettata, per me. R.I.P. ragazzo.
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