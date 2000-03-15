KORN: una data a Milano a novembre con gli Architects

16/03/2026 - 09:18 (310 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 11 @Transcendence hahaha hai citato due concerti che sono stati una sòla uno più dell\'altro, soprattutto per i POM mi ero incazzato di brutto perchè avevo regalato il biglietto a mia moglie per il suo compleanno. Per l\'annullamento degli Alter Bridge mi sembra che sia stato appurato che è stata responsabilità del locale a causa delle sue inadeguatezze. Per i Korn non credo che si verificheranno questi problemi. Varese Assago sono 60-70 di km più o meno, direi che si può fare in scioltezza 10 @Elluis: Se ricordo bene il profilo, Varese non è lontana da Milano. Pure io, nel 2019 avevno pensato di fare la pazzia di partire da Roma e andare a vedere i Draconian al Revolver Club di San Donà di Piave, ma era fine febbraio, nevicate in arrivo, alla fine ho rinunciato: poi leggendo il report qui uscito, concerto penalizzato da larsen continui, problemi tecnici, alla fine ho fatto bene a rinunciare (tanto ci sarà almeno un\'altra occasione). \" soldi spesi per un concerto, sono sempre spesi bene!\", mah, dipende, se il concerto finisce come quello dei Puddle of Mudd nel 2016, dei Bad Brains al carroponte nel 2011 o, peggio ancora, i due bidoni immensi del Bologna Sonic Park 2022 o del concerto degli Alter Bridge del 2 febbraio di quest\'anno (65 euro), qualche incazzatura ci sarà sicuramente. 9 @Indigo non so di dove sei e quanta strada hai per arrivare ad Assago, però guarda alla fine si riesce a fare tutto: io vivo a Milano, anni fa sono andato in giornata a Piazzola sul Brenta a vedermi i Motorhead, qualche anno dopo sono andato sempre in giornata in provincia di Pisa un\'estate a vedermi i Biohazard (partivo dalla Liguria, alla fine tra andata e ritorno ho fatto 400 km), per non parlare dei vari concerti visti all\'estero. Sono sempre stato del parere che i soldi spesi per un concerto, sono sempre spesi bene! 8 @Elluis, sì i Korn sono i miei preferiti ed essendo un nu metaller fin dall\'adolescenza DOVREI andarci per forza, ma se il costo solo del biglietto è sopra i 100 e bisogna poi aggiungere commissioni prevendite, benzina, pedaggio autostradale ecc. viene fuori una cifra temo esagerata. Aspettiamo il 20 marzo e poi vedremo 7 Il commento di @Transcendence è alquanto azzeccato, sembra che la Unipol abbia intenzione di monopolizzare la sponsorizzazione dei palazzetti più importanti italiani, quello storico a Casalecchio di Reno, il Forum di Assago, ed in ultimo il nuovo palazzo a Santa Giulia... si vede che le assicurazioni vanno a gonfie vele... 6 @Indigo secondo me 80€ non li vedi neanche, e puoi tranquillamente arrivare a oltre 100... però visto che leggo che sarebbe la settimana del tuo compleanno, mi sento di consigliarti di fregartene e di prenderli, se ci tieni particolarmente, fatti sto regalo e goditelo fino in fondo, non c\'è niente di meglio che vedere dal vivo le tue band preferite. Ti parlo per esperienza personale, a novembre 2025 è venuto Phil Campbell & the Bastard Sons al Live Club di Trezzo, quel giorno avevo finito tardi al lavoro ero un pò stanco, e ho pensato che tanto li vedrò la prossima volta, e guarda come è andata a finire... per fortuna li avevo già visti altre tre volte (tutte le volte che sono passati in Italia), però questo per dire che un concerto è un\'esperienza unica, percui il mio consiglio è di prenderli e passa la paura, poi vedi tu. 5 Sarebbe una settimana prima del mio compleanno... forse la scusa migliore per mettere mano al portafoglio 4 @Indigo: Considerato che c\'è scritto \"Unipol ARENA\", non meno di 80 euro. 3 @Elluis, secondo te quanto potrebbe essere il costo di questo concerto dei Korn? 2 Giornata proficua oggi, hanno appena annunciato anche 4 date dei Judas Priest ai primi di settembre. I prezzi saranno i soliti altissimi, con conseguenti fiumi di polemiche... peccato perchè li vedrei volentieri. 1 Korn e Architects? Wow, vediamo ora i prezzi ma questa sarebbe una data da non perdere....