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17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
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18/11/26
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HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
JUDAS PRIEST: quattro date a settembre
16/03/2026 - 11:43 (245 letture)

Alex Heavysound
Lunedì 16 Marzo 2026, 16.09.05
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E Dajeeeeeeeee!!!!!!
Painkiller
Lunedì 16 Marzo 2026, 13.57.18
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Eh la Madonna!!! Beneeeee!!!
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