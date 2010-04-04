ALCEST: una data a Firenze in estate

Il gruppo blackgaze Alcest
ha annunciato un nuovo tour europeo con un concerto in Italia.
Qui di seguito il comunicato di MC² Live
:A due anni di distanza dal grandioso show di Milano, gli ALCEST annunciano il loro ritorno in Italia.
La post-black metal band francese sarà in concerto venerdì 24 luglio 2026 nella magnifica cornice dell’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, per l’unica data nazionale del “Les Chants de l’Aurore European Summer Tour 2026”.
In apertura di serata si esibiranno gli HERETOIR.
I biglietti sono in vendita su VivaTicket e relativi punti vendita da questo momento.
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ALCEST +
HERETOIR
venerdì 24 luglio 2026 – Firenze, Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale