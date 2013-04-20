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07/04/26
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ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

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DOGSTAR
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FIERA DEL LEVANTE - BARI

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PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
CRYPTOPSY: tornano in Italia ad agosto
18/03/2026 - 10:28 (69 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
19/09/2014
Live Report
CRYPTOPSY + DISGORGE + JUNGLE ROT
Circolo Colony, Brescia - 14/09/14
25/04/2013
Live Report
CRYPTOPSY + CATTLE DECAPITATION + DECREPIT BIRTH + Altri
Rock’n’Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 20/04/2013
 
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