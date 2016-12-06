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18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
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02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
GEOFF TATE: annunciato il nuovo ''Operation - Mindcrime III''
18/03/2026 - 10:34 (131 letture)

Diego75
Mercoledì 18 Marzo 2026, 16.03.54
4
I queensryche senza Tate alla voce non sono i queensryche...alla fine Tate è uno dei cantanti più influenti del metal non solo a livello vocale ma anche di scrittura
Francesco
Mercoledì 18 Marzo 2026, 14.11.48
3
Magari ci fosse la collaborazione con Chris DeGarmo
angus71
Mercoledì 18 Marzo 2026, 13.41.19
2
boh.. però, appena letta la notizia, ho rimesso su il capolavoro di operation mindcrime
progster78
Mercoledì 18 Marzo 2026, 11.37.17
1
Mah...
ARTICOLI
13/03/2022
Live Report
GEOFF TATE + DARKER HALF
Legend Club, Milano (MI), 11/03/22
 
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