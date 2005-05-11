TESTAMENT: in arrivo la ristampa di ''Practice What You Preach''

|
I Testament hanno annunciato per l'8 maggio la pubblicazione, tramite Nuclear Blast Records, della ristampa del loro album del 1989 Practice What You Preach.
Di seguito trovate Envy Life.
Tracklist:
01. Practice What You Preach (2026 Remaster)
02. Perilous Nation (2026 Remaster)
03. Envy Life (2026 Remaster)
04. Time Is Coming (2026 Remaster)
05. Blessed in Contempt (2026 Remaster)
06. Greenhouse Effect (2026 Remaster)
07. Sins of Omission (2026 Remaster)
08. The Ballad (2026 Remaster)
09. Nightmare (Coming Back to You) (2026 Remaster)
10. Confusion Fusion (2026 Remaster)