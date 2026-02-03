     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Seasons of the Dark Hive - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

20/03/26
DECIPHER
ΘΕΛΗΜΑ (Thelema)

20/03/26
SANCTUM PYRE
He Who Remains

20/03/26
KATE`S ACID
Hellbender

20/03/26
EVERMORE
Mournbraid

20/03/26
EGREGORE
It Echoes in the Wild

20/03/26
SIGN OF EVIL
Psychodelic Darkness

20/03/26
AXEL RUDI PELL
Ghost Town

20/03/26
MYSTFALL
Embers Of A Dying World

20/03/26
VIA DOLORIS
Guerre et Paix

20/03/26
KARMIAN
Horror Vacui

CONCERTI

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
TABERNIS: ascolta la nuova ''Mel Obscurum'' dal disco di esordio
19/03/2026 - 21:22 (56 letture)

ALTRE NOTIZIE
19/03/2026 - 21:22
TABERNIS: ascolta la nuova ''Mel Obscurum'' dal disco di esordio
20/02/2026 - 17:24
TABERNIS: ascolta il singolo ''Tenebrae''
03/02/2026 - 21:58
TABERNIS: firmano con Napalm Records, ad aprile il nuovo album
ULTIME NOTIZIE
19/03/2026 - 21:53
FAIRYLAND: si separano da Gideon Ricardo
19/03/2026 - 21:50
VICTORIUS: online un brano dal prossimo album
19/03/2026 - 21:42
ENSLAVED: a fine mese un disco in collaborazione con lo Storm Weather Shanty Choir
19/03/2026 - 21:38
SANDSTORM: in arrivo il nuovo ''Dungeon of Death''
19/03/2026 - 21:34
NIFROST: in streaming un nuovo brano
19/03/2026 - 21:29
IRON MAIDEN: pubblicato il trailer del documentario ''Burning Ambition''
18/03/2026 - 21:42
CHARIOTS OVERDRIVE: ecco il singolo ''The End of Antiquity''
18/03/2026 - 21:32
TESTAMENT: in arrivo la ristampa di ''Practice What You Preach''
18/03/2026 - 21:10
SHEWOLFF: i dettagli del mini album di esordio
18/03/2026 - 10:43
EXODUS: ascolta la nuova ''Promise You This'' dal nuovo ''Goliath''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     