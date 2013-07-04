NEUROSIS: pubblicano a sorpresa ''An Undying Love for a Burning World''

La formazione post-metal dei Neurosis
ha pubblicato a sorpresa ieri, 20 marzo 2026, un nuovo disco in studio, intitolato An Undying Love for a Burning World
, tramite l'etichetta di proprietà Neurot Recordings
.
Il platter esce a dieci anni esatto di distanza dal precedente Fires Within Fires
, di cui trovate la nostra recensione nella colonna di destra. L'unica differenza di formazione con il precedente album è rappresentata da Aaron Turner
, che prende il ruolo di cantante e chitarrista lasciato vacante da Scott Kelly
nel 2022, quando, con un lungo comunicato che trovate qui
, annunciò la decisione di rinunciare alla sua carriera da musicista.
La produzione è stata curata da Scott Evans
presso lo Studio Litho
di Seattle (Stato di Washington, USA); di seguito trovate le tracce e il loro minutaggio:01. We Are Torn Wide Open (00:52)
02. Mirror Deep (05:39)
03. First Red Rays (08:27
04. Blind (09:05)
05. Seething and Scattered (08:13)
06. Untethered (04:02)
07. In the Waiting Hours (10:15)
08. Last Light (16:57)