BRUCE SOORD: annunciato il nuovo disco solista ''Ghosts In The Park'', ascolta ''Pillars''

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Il fondatore dei The Pineapple Thief Bruce Soord pubblicherà il nuovo disco solista Ghosts In The Park il 15 maggio 2026 tramite KScope.
IL MULTI-STRUMENTISTA, PRODUTTORE E FRONTMAN DEI THE PINEAPPLE THIEF BRUCE SOORD
TORNA CON UN NUOVO ALBUM SOLISTA. Come membro fondatore e principale autore dei The Pineapple Thief, Bruce Soord ha trascorso l'ultimo decennio affinando costantemente una voce che bilancia la franchezza emotiva con la moderazione musicale. “Ghosts In The Park”, il suo ultimo album solista, è il suo lavoro più personale e spontaneo fino ad oggi: un disco plasmato dalla perdita, dai ricordi e dagli spazi silenziosi che si rivelano quando la vita continua a scorrere mentre tutto il resto sembra essersi fermato. Scritto nell'arco di due anni mentre Soord era impegnato in un lungo tour con i The Pineapple Thief, l'album ha preso forma in camere d'albergo, città sconosciute e momenti di solitudine forzata. In questo contesto, Soord ha affrontato il lungo declino e la morte di suo padre, insieme al progredire dell'Alzheimer di sua madre. Queste esperienze costituiscono la spina dorsale emotiva di “Ghosts In The Park”: il dolore in movimento, i ricordi che affiorano in modo imprevedibile e la silenziosa determinazione ad andare avanti. Disponibile in edizione Digipack CD, Black Vinyl LP, Limited Edition Dark Green Vinyl LP, Deluxe Edition – 3CD & Bluray Set
In attesa di maggiori dettagli è possibile ascoltare il primo estratto Pillars.