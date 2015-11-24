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Earthmotherearth [Reissue]

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ZERRE
Rotting on a Golden Throne

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07/04/26
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ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

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DOGSTAR
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15/07/26
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17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
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18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
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02/12/26
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ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
OPERA IX: tutti i dettagli e la titletrack del nuovo album ''Veneficium''
23/03/2026 - 11:16 (45 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
24/11/2015
Live Report
OPERA IX + Guests
Blue Rose Saloon, Bresso (MI)
 
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