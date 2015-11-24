OPERA IX: tutti i dettagli e la titletrack del nuovo album ''Veneficium''

In questa precedente notizia
, i blackster Opera IX
hanno annunciato il nuovo album Veneficium
.
Ora la band ha diffuso i dettagli della release che sarà disponibile dal 22 maggio 2026 tramite Edged Circle Productions
.
A lato è disponibile la copertina mentre la tracklist è la seguente:01. Gratidia
02. Vocatio Mortuorum
03. Saturni Arcanum
04. Saltatio Corvi
05. Hortus Sagae
06. Sagana
07. Defixiones
08. Veneficium
09. Asphodelios
10. Veia
11. Black Sabbath
Inoltre è disponibile la titletrack del disco.