TRIOSPHERE: pubblicato il nuovo singolo

27/03/26
CHEZ KANE
Reckless
27/03/26
THREAT SIGNAL
Revelations
27/03/26
WINTERFYLLETH
The Unyielding Season
27/03/26
BEKOR QILISH
Consecrated Abysses Of Dread
27/03/26
AGGRESSIVE PERFECTOR
Come Creeping Fiends
27/03/26
JON ANDERSON
Earthmotherearth [Reissue]
27/03/26
VALDRIN
Beyond the Forest [Reissue]
27/03/26
KERRIGAN
Wayfarer
27/03/26
ANTRISCH
Expedition III - Renitenzpfad Marañones
27/03/26
ZERRE
Rotting on a Golden Throne
07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO
23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA
12/07/26
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FIERA DEL LEVANTE - BARI
14/07/26
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PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE
15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA
02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO
30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano