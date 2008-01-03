     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Live Album
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

27/03/26
CHEZ KANE
Reckless

27/03/26
THREAT SIGNAL
Revelations

27/03/26
WINTERFYLLETH
The Unyielding Season

27/03/26
BEKOR QILISH
Consecrated Abysses Of Dread

27/03/26
AGGRESSIVE PERFECTOR
Come Creeping Fiends

27/03/26
JON ANDERSON
Earthmotherearth [Reissue]

27/03/26
VALDRIN
Beyond the Forest [Reissue]

27/03/26
KERRIGAN
Wayfarer

27/03/26
ANTRISCH
Expedition III - Renitenzpfad Marañones

27/03/26
ZERRE
Rotting on a Golden Throne

CONCERTI

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
AYREON: disponibile un trailer del nuovo Live Album
25/03/2026 - 18:08 (53 letture)

RECENSIONI
85
91
s.v.
70
81
93
74
88
90
89
82
ARTICOLI
12/04/2018
Intervista
AYREON
Ultimi lavori, concept e chitarre.
03/01/2008
Intervista
AYREON
Parla Lucassen
 
ALTRE NOTIZIE
25/03/2026 - 18:08
AYREON: disponibile un trailer del nuovo Live Album
12/03/2026 - 16:23
AYREON: online un brano dal nuovo Live Album
08/02/2026 - 09:54
AYREON: i dettagli di ''30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time''
19/04/2025 - 12:25
AYREON: pubblicata la riedizione di ''The Human Equation''
18/06/2024 - 17:21
AYREON: online una clip dall'ultimo live album
12/06/2024 - 11:38
AYREON: guarda il live video di ''March Of The Machines / Age Of Shadows''
17/05/2024 - 12:09
AYREON: disponibile il live video di ''Fate of Man'' dal nuovo live album
04/04/2024 - 16:39
AYREON: presentano ''The Day That the World Breaks Down'' dal nuovo Live Album
01/02/2024 - 08:17
AYREON: annunciato il live album ''01011001 – Live Beneath the Waves''
21/01/2023 - 08:30
SUPERSONIC REVOLUTION: nuova band con membri di Ayreon
ULTIME NOTIZIE
25/03/2026 - 18:49
SOUTHAMMER METAL FEST: lineup e metodi di arrivo alla nuova edizione del festival
25/03/2026 - 18:37
SADISTIK EXECUTION: annunciato il nuovo split con gli Swamp
25/03/2026 - 18:19
AMBERIAN DAWN: a giugno il nuovo ''Temptation's Gates''
25/03/2026 - 18:11
MOONSPELL: guarda la clip di ''Far From God'' dal nuovo album
25/03/2026 - 18:04
TRIOSPHERE: pubblicato il nuovo singolo
24/03/2026 - 21:16
LORD OF THE LOST: in streaming un nuovo video
24/03/2026 - 21:12
BATTLE BORN: firmano con Frontiers Music
24/03/2026 - 21:10
SALTATIO MORTIS: presentato il nuovo singolo
24/03/2026 - 21:03
KAASIN: ecco ''We Speed at Night'' da ''The Underworld''
24/03/2026 - 20:57
ALIEN: ad aprile il nuovo Live Album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     