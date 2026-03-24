SADISTIK EXECUTION: annunciato il nuovo split con gli Swamp

|
L'etichetta Blasphemous Art Records ha annunciato, tramite un comunicato stampa, la pubblicazione di uno Split Album tra i Sadistik Execution e gli Swamp intitolato "Sadistik Swamp - Tribute To Black Power.
Di seguito potete recuperare il comunicato stampa.
BLASPHEMOUS ART RECORDS PROUDLY PRESENTS:
SADISTIK EXEKUTION / SWAMP
(Aus/Gre)
"Sadistik Swamp - Tribute To Black Power" (Death/Black Metal) [Blasphemous Art Records] Ltd 12” LP w/ Double Insert + Poster - OUT NOW!!!
- 350gsm Jacket With Matt Varnish And Inside Flooded In Black
- 140g Black or Transparent Blue Vinyl
- Double 250gsm Cardboard Insert With Matt Varnish
- A2 Poster On 130gsm Art Paper
- Limited to 500 copies (100 x Transparent Blue Vinyl [DIE-HARD version] & 400 x Black Vinyl)
- Exclusive Cover Artwork by the Australia's premier horror & Heavy Metal Artist ROK (SADISTIK EXEKUTION)
- Layout LP by Uprising Doom Eternal
► DIE-HARD VERSION (Transparent Blue Vinyl version – LTD 100 only!)
► REGULAR VERSION (Black Vinyl version – LTD 400 copies)
È tempo di nuove blasfemie sonore, ancora una volta targate Blasphemous Art Productions.
Il nuovo Split 12'' LP Sadistik Exekution / Swamp intitolato Sadistik Swamp - Tribute To Black Power.
Due nomi che non hanno bisogno di presentazioni. Una Release, come sempre, solo a base marciume, terrore e violenza sonora.
Esattamente quello che vi aspettate da Blasphemous Art Productions e da band come queste.
STAY AWAY, POSERS!
Il prodotto è disponibile presso Detroit Rock City Music Store di Gallipoli o ordinandolo alla mail blasphemousart@libero.it con spedizione Worldwide tramite Corriere Espresso
