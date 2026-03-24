SOUTHAMMER METAL FEST: lineup e metodi di arrivo alla nuova edizione del festival

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L'organizzazione del festival Southammer Metal Fest ha comunicato i modi in cui è possibile raggiungere il festival che si terrà il 27 giugno al Flava Beach di Castel Volturno (CE).
Di seguito ecco il comunicato che riporta anche la lineup completa del festival.
SOUTHAMMER METAL FEST 2026: arrivare (e rimanere) non è mai stato così facile.
Siamo lieti di annunciare che abbiamo attivato tre servizi pensati per rendere l’esperienza del Festival ancora più accessibile, comoda e immersiva per tutti i partecipanti.
Per venire incontro alle esigenze dei metalheads provenienti da tutta Italia (e non solo) sono disponibili le seguenti convenzioni e servizi ufficiali:
Hotel convenzionati - Sono disponibili diverse strutture ricettive convenzionate nei pressi della venue, con tariffe dedicate ai partecipanti del Festival. Una soluzione ideale per chi desidera comfort e relax dopo una giornata sotto palco.
Campeggio convenzionato - Per chi vuole vivere il Festival a 360° sarà disponibile anche un’area campeggio convenzionata. Un’opzione perfetta per immergersi completamente nello spirito del Southammer, dormire spendendo poco e ripartire con comodità il giorno dopo.
Servizio navetta (Napoli / Caserta) - Per facilitare gli spostamenti sarà attivo un servizio navetta ufficiale da e per le principali stazioni ferroviarie di Napoli e Caserta. Un collegamento diretto e comodo per raggiungere il Festival senza stress!
Tutti i dettagli su strutture, modalità di prenotazione e orari e condizioni delle navette qui: https://southammer.it/info-varie/
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SOUTHAMMER METAL FEST 2026
SABATO 27 GIUGNO
Flava Beach - Castel Volturno (CE)
DECAPITATED // THE HAUNTED // HELLRIPPER // FIMBUL WINTER // THE SPIRIT // GAME OVER // NODE // VANGUARD // NEURASTY // DISASTER PLAN
Sole, mare e... HEAVY METAL all day long!!! 🤟
PREVENDITA: https://southammer.short.gy/smf2026