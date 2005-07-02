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KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
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ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

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RUSH
Unipol Dome - Milano
JUDAS PRIEST: al lavoro sul nuovo album
26/03/2026 - 21:53 (241 letture)

BestiaAssatanata
Venerdì 27 Marzo 2026, 17.24.05
9
Spero che non sia musica fatta con l\'IA anche se penso che professionisti come loro non facciano ste cose...!
Painkiller
Venerdì 27 Marzo 2026, 15.09.42
8
@Galilee: da quello che ho letto in varie interviste si dovrebbe trattare di materiale completamente nuovo o quasi, nessuno “scarto” da Invincible Shield, o quasi. E questo mi fa ben sperare. Anche perché Glenn Tipton continua a scrivere 😁
BestiaAssatanata
Venerdì 27 Marzo 2026, 13.21.09
7
Visti gli ultimi due ho ottime aspettative! E in ogni caso è sempre bello sapere che queste vecchie glorie sono ancora attive. Ci si vede a settembre 💪
Vitadathrasher
Venerdì 27 Marzo 2026, 11.41.57
6
KK è uscito e si è fatto una band, Faulkner è entrato e si è preso una band....con l\'idea di andare avanti finchè ce nè....
progster78
Venerdì 27 Marzo 2026, 10.39.56
5
Cmq se il livello sarà quello di Firepower e Invincible Shield ben venga... Intanto William Shatner (95 anni) canterà You\'ve Got Another Thing Comin\' con Halford nel suo nuovo album...che spettacolo,il capitano Kirk con il Metal God!
Galilee
Venerdì 27 Marzo 2026, 10.26.57
4
Speravo che Invincible shield fosse l\'ultimo. Non avrebbero potuto terminare la carriera con un album migliore.
Patrick74
Venerdì 27 Marzo 2026, 9.36.44
3
speriamo esca prima delle date di settembre
Sadwings
Venerdì 27 Marzo 2026, 8.11.21
2
Esattamente praticamente hanno già il nuovo materiale che a questo punto immagino sia per il prossimo anno. Nel mentre attendo la nuova versione di sad wings of destiny
Painkiller
Giovedì 26 Marzo 2026, 22.19.22
1
Beh, un dettaglio c’è, hanno registrato per tutto il mese di Febbraio, non poco.
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