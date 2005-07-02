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JUDAS PRIEST: al lavoro sul nuovo album
26/03/2026 - 21:53 (241 letture)
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Attraverso un'intervista concessa al canale YouTube The Metal Voice, i Judas Priest hanno rivelato di aver iniziato i lavori per la pubblicazione del loro nuovo album.
Al momento non sono noti altri dettagli.
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9
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Spero che non sia musica fatta con l\'IA anche se penso che professionisti come loro non facciano ste cose...!
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@Galilee: da quello che ho letto in varie interviste si dovrebbe trattare di materiale completamente nuovo o quasi, nessuno “scarto” da Invincible Shield, o quasi. E questo mi fa ben sperare. Anche perché Glenn Tipton continua a scrivere 😁
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7
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Visti gli ultimi due ho ottime aspettative! E in ogni caso è sempre bello sapere che queste vecchie glorie sono ancora attive. Ci si vede a settembre 💪
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6
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KK è uscito e si è fatto una band, Faulkner è entrato e si è preso una band....con l\'idea di andare avanti finchè ce nè....
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5
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Cmq se il livello sarà quello di Firepower e Invincible Shield ben venga...
Intanto William Shatner (95 anni) canterà You\'ve Got Another Thing Comin\' con Halford nel suo nuovo album...che spettacolo,il capitano Kirk con il Metal God!
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Speravo che Invincible shield fosse l\'ultimo. Non avrebbero potuto terminare la carriera con un album migliore.
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3
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speriamo esca prima delle date di settembre
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2
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Esattamente praticamente hanno già il nuovo materiale che a questo punto immagino sia per il prossimo anno. Nel mentre attendo la nuova versione di sad wings of destiny
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1
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Beh, un dettaglio c’è, hanno registrato per tutto il mese di Febbraio, non poco.
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