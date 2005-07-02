JUDAS PRIEST: al lavoro sul nuovo album

26/03/2026 - 21:53 (241 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 9 Spero che non sia musica fatta con l\'IA anche se penso che professionisti come loro non facciano ste cose...! 8 @Galilee: da quello che ho letto in varie interviste si dovrebbe trattare di materiale completamente nuovo o quasi, nessuno “scarto” da Invincible Shield, o quasi. E questo mi fa ben sperare. Anche perché Glenn Tipton continua a scrivere 😁 7 Visti gli ultimi due ho ottime aspettative! E in ogni caso è sempre bello sapere che queste vecchie glorie sono ancora attive. Ci si vede a settembre 💪 6 KK è uscito e si è fatto una band, Faulkner è entrato e si è preso una band....con l\'idea di andare avanti finchè ce nè.... 5 Cmq se il livello sarà quello di Firepower e Invincible Shield ben venga... Intanto William Shatner (95 anni) canterà You\'ve Got Another Thing Comin\' con Halford nel suo nuovo album...che spettacolo,il capitano Kirk con il Metal God! 4 Speravo che Invincible shield fosse l\'ultimo. Non avrebbero potuto terminare la carriera con un album migliore. 3 speriamo esca prima delle date di settembre 2 Esattamente praticamente hanno già il nuovo materiale che a questo punto immagino sia per il prossimo anno. Nel mentre attendo la nuova versione di sad wings of destiny 1 Beh, un dettaglio c’è, hanno registrato per tutto il mese di Febbraio, non poco.