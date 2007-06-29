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DIMMU BORGIR: i dettagli del nuovo album ''Grand Serpent Rising''
26/03/2026 - 21:57 (364 letture)
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I Dimmu Borgir hanno annunciato per il 22 maggio la pubblicazione, tramite Nuclear Blast Records, del loro nuovo album Grand Serpent Rising.
Di seguito potete ascoltare il singolo Ulvgjeld & Blodsodel.
Tracklist:
01. Tridentium
02. Ascent
03. The Qryptfarer
04. As Seen in the Unseen
05. Ulvgjeld & Blodsodel
06. Repository of Divine Transmutation
07. Slik Minnes en Alkymist
08. Phantom of the Nemesis
09. The Exonerated
10. Recognizant
11. At the Precipice of Convergence
12. Shadows of a Thousand Perceptions
13. Gjǫll
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11
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Ottimi no, già il primo era derivativo. Comunque dopo Stormblast non li ho più apprezzati.
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10
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Questi qua hanno fatto due ottimi album (ovviamente i primi due), uno discreto Enthrone anche se troppo pomposo, poi sono crollati
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Tra un po\' andranno bene per l\'Eurovision
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La canzoncina si lascia ascoltare, ma per giudicare dovrò ascoltare l\' intero lavoro.......sembrano decisamente meno pomposi e più atmosferici del recente passato.
Inoltre non ho mai digerito Death cult armageddon proprio per la presenza invadente dell\' orchestra.
I Borgir veri avevano Aarstad alle tastiere e poi un bassista molto presente.
Le chitarre erano gelide e taglienti e non erano in primo piano.
Chissà se magari hanno recuperato in parte le atmosfere del passato.
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7
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Mamma mia... non ha fine la caduta che riescono a fare i Dimmu... pensare a cosa hanno fatto fino a In Sorte Diaboli (ultimo buono, primo male, decidete voi) e cosa stanno tirando fuori dopo è deprimente. Questa roba non è black metal, non è metal, per me non è praticamente nemmeno musica. E no, non somiglia nemmeno ai Rotting Christ (forse proprio agli ultimi scaduti anch\'essi) perchè loro il passaggio da un black sinfonico a qualcosa di più intimistico e ritualistico lo avevano fatto alla grande...
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Almeno la copertina è completamente diversa dal precedente album...
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L aggravante è che sono passati tanti anni per avere un altro brano mediocre.
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Buono, ma nulla di eccezionale, oltre al fatto che, se lo avesse cantato Sakis Tollis, lo avrei scambiato tranquillamente per un pezzo dei Rotting Christ
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3
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Capolavoro di Symphonic Nonno Black Metal, il nuovo genere che i Dimmu Borgir hanno appena consegnato ai posteri con questo brano. Song contraddistinta da una furia ed una potenza tale e quale a quella di un qualsiasi nonno durante la passeggiata mattutina per andare a comprare il giornale e prendere un caffè a i barre.
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2
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Questo. Non è. Black metal.
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Sound davvero spompato, bah.
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