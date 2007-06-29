DIMMU BORGIR: i dettagli del nuovo album ''Grand Serpent Rising''

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26/03/2026 - 21:57 (364 letture)

Zess
Venerdì 27 Marzo 2026, 17.23.54
11
Ottimi no, già il primo era derivativo. Comunque dopo Stormblast non li ho più apprezzati.
Luca
Venerdì 27 Marzo 2026, 16.57.37
10
Questi qua hanno fatto due ottimi album (ovviamente i primi due), uno discreto Enthrone anche se troppo pomposo, poi sono crollati
Skydancer
Venerdì 27 Marzo 2026, 14.37.19
9
Tra un po\' andranno bene per l\'Eurovision
azaghtoth84
Venerdì 27 Marzo 2026, 11.24.29
8
La canzoncina si lascia ascoltare, ma per giudicare dovrò ascoltare l\' intero lavoro.......sembrano decisamente meno pomposi e più atmosferici del recente passato. Inoltre non ho mai digerito Death cult armageddon proprio per la presenza invadente dell\' orchestra. I Borgir veri avevano Aarstad alle tastiere e poi un bassista molto presente. Le chitarre erano gelide e taglienti e non erano in primo piano. Chissà se magari hanno recuperato in parte le atmosfere del passato.
Giorgio
Venerdì 27 Marzo 2026, 10.31.47
7
Mamma mia... non ha fine la caduta che riescono a fare i Dimmu... pensare a cosa hanno fatto fino a In Sorte Diaboli (ultimo buono, primo male, decidete voi) e cosa stanno tirando fuori dopo è deprimente. Questa roba non è black metal, non è metal, per me non è praticamente nemmeno musica. E no, non somiglia nemmeno ai Rotting Christ (forse proprio agli ultimi scaduti anch\'essi) perchè loro il passaggio da un black sinfonico a qualcosa di più intimistico e ritualistico lo avevano fatto alla grande...
Uno
Venerdì 27 Marzo 2026, 9.49.07
6
Almeno la copertina è completamente diversa dal precedente album...
Sadwings
Venerdì 27 Marzo 2026, 9.45.44
5
L aggravante è che sono passati tanti anni per avere un altro brano mediocre.
Cerberus
Venerdì 27 Marzo 2026, 9.08.40
4
Buono, ma nulla di eccezionale, oltre al fatto che, se lo avesse cantato Sakis Tollis, lo avrei scambiato tranquillamente per un pezzo dei Rotting Christ
Pacino
Venerdì 27 Marzo 2026, 8.55.47
3
Capolavoro di Symphonic Nonno Black Metal, il nuovo genere che i Dimmu Borgir hanno appena consegnato ai posteri con questo brano. Song contraddistinta da una furia ed una potenza tale e quale a quella di un qualsiasi nonno durante la passeggiata mattutina per andare a comprare il giornale e prendere un caffè a i barre.
Carmine
Venerdì 27 Marzo 2026, 8.39.02
2
Questo. Non è. Black metal.
Painkiller
Venerdì 27 Marzo 2026, 7.13.13
1
Sound davvero spompato, bah.
RECENSIONI
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