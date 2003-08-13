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TARJA: ecco ''At Sea'' da ''Frisson Noir''
26/03/2026 - 22:04 (225 letture)

progster78
Venerdì 27 Marzo 2026, 16.11.45
12
Rob Fleming e Rain #5 e #6 ho capito male ,facendo post mentre lavoro in velocità la figura di cacca è dietro l\'angolo .
fasanez
Venerdì 27 Marzo 2026, 14.47.48
11
Bellissimo pezzo.
Diego75
Venerdì 27 Marzo 2026, 14.35.32
10
Bel pezzo non c\'è altro da dire....ma Tarja da solista ha il medesimo problema della band madre i nightwish... Pur producendo ottimi dischi nel loro genere non riescono entrambi le band ad ingranare al100% sia a livello di vendite che ne abbiano da dire entrambe non penso che i nightwish senza Tarja raggiungano attualmente i numeri che facevano con lei almeno dalle nostre parti...stessa cosa anche lei da solista...solo i fan più accaniti comperano il disco ...ma i dischi stessi non creano più quella suspense ed interesse che avevano i nightwish originali.
Diego75
Venerdì 27 Marzo 2026, 14.27.33
9
Bel pezzo non c\'è che dire...ma il problema di Tarja è il medesimo dei nightwish...essendo lei la cantante che più
progster78
Venerdì 27 Marzo 2026, 13.23.28
8
Rain,gli unici ostici dei Nightwish sono gli ultimi due (anche se Yesterwinde lo ho rivalutato un po\')...Per quanto riguarda Tarja da solista grande discografia,ti consiglio per cominciare questi tre: My Winter Storm,What Lies Beneath e Colours In The Dark.
progster78
Venerdì 27 Marzo 2026, 13.12.35
7
Mi è venuta voglia di riascoltare Tears Laid In Earth...troppo tempo è passato dall\'ultima volta.Grazie per avermela ricordata.
Rain ex Area
Venerdì 27 Marzo 2026, 13.08.03
6
Ogni volta che la risento penso a dischi come Oceanborn e Once che oggi se stai a sentire certi tizi quasi ti devi vergognare di averli comprato e ascoltati, lei da solista non l\'ho seguita tanto e nemmeno i nightwish post Tarja, però sono mi fa piacere che continui ad andare avanti e il pezzo non é male. @progster, infatti non esce un nuovo disco era per dire che nonostante si sia stancato di un certo stile e di un certo modo di cantare se domani dovesse uscire un nuovo disco della Rueslatten sa già che andrebbe fuori!
Rob Fleming
Venerdì 27 Marzo 2026, 13.04.13
5
Infatti progster, ho scritto \"mo magari\". Che io sappia non esce niente da un pezzo. E in silenzio soffro
Galilee
Venerdì 27 Marzo 2026, 12.55.08
4
Anche a me questa musica ha un po\' rotto, però il brano non è niente male.
progster78
Venerdì 27 Marzo 2026, 12.25.20
3
Rob Fleming,perchè a quel minutaggio ci sta bene...La Rueslatten è da molto che non l\'ascolto,grande talento...non sapevo uscisse il nuovo disco.
Rob Fleming
Venerdì 27 Marzo 2026, 12.06.22
2
Perchè in alcuni passaggi, tipo a 1\'40\" mi viene da cantare \"Because the night belongs to lovers\"? Bel pezzo però, anche se oggi questo genere di voci (modo di cantare) non mi entusiasma più. Poi, domani (mo magari!), esce l\'album di KARI Rueslatten e allora ovviamente non capisco più niente.
progster78
Giovedì 26 Marzo 2026, 22.58.38
1
Senza parole...pezzo meraviglioso.
RECENSIONI
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29/08/2023
Intervista
TARJA
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