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A Dark Poem, Part II. Sanguis

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THE GATHERING
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15/07/26
DOGSTAR
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17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

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RUSH
Unipol Dome - Milano
HELLRIPPER: pubblicato il brano ''Blakk Satanik Fvkkstorm''
27/03/2026 - 18:21 (85 letture)

LAMBRUSCORE
Sabato 28 Marzo 2026, 11.39.57
3
@Jeffwaters, cos\'è uscito ieri? Forse mi sono perso qualcosa
jeffwaters
Sabato 28 Marzo 2026, 10.31.59
2
Bello bello...ieri è stata una giornata ricca di release in ambito thrash
lisablack
Venerdì 27 Marzo 2026, 21.45.49
1
Ennesimo centro per questo ragazzo, grande Hellripper 🤟
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