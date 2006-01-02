DEVIN TOWNSEND: presentato il nuovo singolo ''Enter the City (The Afterlife)''

03/04/26
MICHAEL SWEET
The Master Plan
03/04/26
GREEN CARNATION
A Dark Poem, Part II. Sanguis
03/04/26
SPLENDIDULA
Absentia
03/04/26
AKEM MANAH
Threnodies
03/04/26
AIN SOF AUR
Theos-Vel-Samael
03/04/26
NERVOSA
Slave Machine
03/04/26
CHARIOTS OVERDRIVE
The End of Antiquity
03/04/26
RATS WILL FEAST
An Evocation
03/04/26
FORLORN CITADEL
An Oath Undone
03/04/26
VANIR
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07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO
23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA
12/07/26
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FIERA DEL LEVANTE - BARI
14/07/26
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PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE
15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA
02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO
30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano