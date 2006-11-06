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MANOWAR: è scomparso Ross the Boss
27/03/2026 - 22:10 (323 letture)
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Tramite un comunicato sui propri canali social è stata annunciata la scomparsa all'età di 72 anni dell'ex-chitarrista dei Manowar Ross "the Boss" Friedman. Solo poche settimane fa l'artista aveva comunicato di aver contratto la SLA.
A nome di tutta la redazione porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici del musicista.
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RIP...uno dei grandi...
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Rip guerriero
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Avendo la sla almeno ha sofferto poco. Rip
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R.i.p...i migliori album con lui in formazione,dispiace molto.
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Mi spiace. R.I.P.
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Buon viaggio mio eroe, il Valhalla ti aspetta!
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Mi dispiace!
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R.i.p.
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1
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....R.I.P.........
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