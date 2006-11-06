MANOWAR: è scomparso Ross the Boss

27/03/2026 - 22:10 (323 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 9 RIP...uno dei grandi... 8 Rip guerriero 7 Avendo la sla almeno ha sofferto poco. Rip 6 R.i.p...i migliori album con lui in formazione,dispiace molto. 5 Mi spiace. R.I.P. 4 Buon viaggio mio eroe, il Valhalla ti aspetta! 3 Mi dispiace! 2 R.i.p. 1 ....R.I.P.........