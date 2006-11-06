     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Ross \"the Boss\" Friedman
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

03/04/26
MICHAEL SWEET
The Master Plan

03/04/26
GREEN CARNATION
A Dark Poem, Part II. Sanguis

03/04/26
SPLENDIDULA
Absentia

03/04/26
AKEM MANAH
Threnodies

03/04/26
AIN SOF AUR
Theos-Vel-Samael

03/04/26
NERVOSA
Slave Machine

03/04/26
CHARIOTS OVERDRIVE
The End of Antiquity

03/04/26
RATS WILL FEAST
An Evocation

03/04/26
FORLORN CITADEL
An Oath Undone

03/04/26
VANIR
Wyrd

CONCERTI

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
MANOWAR: è scomparso Ross the Boss
27/03/2026 - 22:10 (323 letture)

Ivan75
Sabato 28 Marzo 2026, 9.50.07
9
RIP...uno dei grandi...
Barfly
Sabato 28 Marzo 2026, 9.40.53
8
Rip guerriero
d.r.i.
Sabato 28 Marzo 2026, 9.23.04
7
Avendo la sla almeno ha sofferto poco. Rip
progster78
Sabato 28 Marzo 2026, 8.43.01
6
R.i.p...i migliori album con lui in formazione,dispiace molto.
LAMBRUSCORE
Sabato 28 Marzo 2026, 8.26.43
5
Mi spiace. R.I.P.
lethalzorker
Sabato 28 Marzo 2026, 6.35.48
4
Buon viaggio mio eroe, il Valhalla ti aspetta!
McCallon
Venerdì 27 Marzo 2026, 23.49.21
3
Mi dispiace!
Angus71
Venerdì 27 Marzo 2026, 23.05.46
2
R.i.p.
Duke
Venerdì 27 Marzo 2026, 22.35.05
1
....R.I.P.........
RECENSIONI
62
83
s.v.
60
72
68
s.v.
80
73
76
95
91
95
93
89
82
ARTICOLI
01/12/2017
Live Report
MANOWAR
Zenith, Monaco di Baviera (Germania), 25/11/2017
01/11/2012
Articolo
MANOWAR
Over the Top - Uno sguardo sotto al pelo
4/05/07
Live Report
MANOWAR + RHAPSODY + HOLYHELL
Hans-Martin Schleierhalle, Stuttgart (GER), 31/03/2007
06/11/2006
Intervista
MANOWAR
Parlano Eric Adams e Karl Logan
 
ALTRE NOTIZIE
27/03/2026 - 22:10
MANOWAR: è scomparso Ross the Boss
17/07/2025 - 15:56
MANOWAR: continuano i lavori su un disco di inediti
08/01/2024 - 08:32
MANOWAR: entreranno in studio di registrazione
17/10/2023 - 00:29
MANOWAR: annunciano ''Sign of the Hammer 2024'' e un disco di inediti per il 2025
10/02/2023 - 09:15
MANOWAR: online la nuova ''Laut Und Hart Stark Und Schnell''
21/12/2022 - 10:41
MANOWAR: la band sta lavorando al nuovo disco
09/07/2022 - 11:58
MANOWAR: ascolta il nuovo EP ''Highlights From The Revenge Of Odysseus''
23/06/2022 - 11:07
MANOWAR: ecco i primi dettagli del nuovo EP ''The Revenge Of Odysseus''
05/06/2022 - 00:05
MANOWAR: Dave Chedrick sarà il batterista per il prossimo tour
04/06/2022 - 10:10
KISS, MANOWAR: è deceduto il celebre artista Ken Kelly
ULTIME NOTIZIE
27/03/2026 - 18:53
DEVIN TOWNSEND: presentato il nuovo singolo ''Enter the City (The Afterlife)''
27/03/2026 - 18:49
CHEZ KANE: ascolta la nuova ''Too Dangerous''
27/03/2026 - 18:21
HELLRIPPER: pubblicato il brano ''Blakk Satanik Fvkkstorm''
27/03/2026 - 18:15
WILLIAM SHATNER: annunciato un nuovo album
27/03/2026 - 18:07
HELGAFELL: in streaming integrale il nuovo album
27/03/2026 - 17:44
ELDER: ascolta la titletrack del nuovo album ''Through Zero''
27/03/2026 - 11:58
WINTERFYLLETH: il visualizer del singolo ''The Unyielding Season''
27/03/2026 - 11:22
POISON RUIN: il lyric video di ''Guts (Lay Your Self Aside)'' dal nuovo album
27/03/2026 - 11:18
LOST IN KYIV: dettagli e singolo del nuovo album ''We're All Going To Be Fine''
27/03/2026 - 11:15
BEKOR QILISH: tutto il nuovo ''Consecrated Abysses Of Dread'' in streaming
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     