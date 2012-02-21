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A Dark Poem, Part II. Sanguis

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07/04/26
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ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

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FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
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15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
PERIPHERY: primi dettagli per il nuovo album ''A Pale White Dot''
31/03/2026 - 19:10 (57 letture)

Transcendence
Martedì 31 Marzo 2026, 21.32.54
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Sembra la versione pastrocchiata di All We Love We Leave Behind dei Converge.
DraKe
Martedì 31 Marzo 2026, 20.51.57
1
Notizia dell\'anno! Incrocio tutte le dita degli arti...per me sono una band enorme, quanto di meglio si possa sentire nel loro genere!
RECENSIONI
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ARTICOLI
14/03/2015
Live Report
DEVIN TOWNSEND PROJECT + PERIPHERY + SHINING
Live Club, Trezzo Sull’Adda (MI), 08/03/2015
26/02/2012
Live Report
DREAM THEATER + PERIPHERY
Mediolanum Forum, Assago (MI), 21/02/2012
 
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